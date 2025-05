Un amore nato sotto i riflettori

È un amore che ha preso forma tra le mura della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Amanda Lecciso e Iago Garcia, due ex concorrenti, hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto, rivelando al pubblico la loro relazione. La conferma è arrivata direttamente da Amanda, che ha condiviso alcuni dettagli della loro storia d’amore durante un’intervista nel podcast di Alfonso Signorini, Boom!.

La complicità che si è trasformata in amore

Durante la loro permanenza nel reality, la sintonia tra Amanda e Iago era palpabile. I due si erano avvicinati, creando un legame che, sebbene inizialmente fosse solo amicizia, ha presto mostrato segni di qualcosa di più profondo. I gossip sulla loro frequentazione si sono intensificati quando sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, alimentando le voci su una possibile relazione. Alfonso Signorini, noto per le sue rivelazioni, aveva già accennato a una “bella frequentazione” tra i due, confermando l’interesse reciproco.

Un’estate d’amore in Puglia

Attualmente, Amanda e Iago stanno trascorrendo del tempo insieme in Puglia, dove hanno deciso di godersi una piccola vacanza. Amanda ha descritto questi momenti come “belle giornate”, sottolineando la piacevole compagnia dell’attore. La Lecciso ha anche parlato della personalità di Iago, definendolo una persona “stupenda” e “diretta”, capace di rendere ogni istante trascorso insieme speciale. La loro relazione, che si è sviluppata lontano dai riflettori, sembra essere autentica e sincera, con entrambi i protagonisti che si mostrano felici e innamorati.

Un amore da seguire

La storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia è solo all’inizio, ma già suscita l’interesse di molti fan. I due ex gieffini, che hanno condiviso momenti intensi all’interno del reality, ora si godono la loro relazione lontano dalle telecamere. Le immagini condivise sui social, che mostrano i due insieme in momenti di relax, confermano la loro affinità e la gioia di essere finalmente una coppia. I fan non possono fare a meno di seguire con entusiasmo questa nuova avventura romantica, sperando di vedere altri momenti felici condivisi dai due.