Amanda Lear, in arrivo un film sulla sua vita: l'annuncio arriva nel corso del programma Da noi...a ruota libera.

Amanda Lear, ospite della prima puntata della stagione di Da noi… a ruota libera, ha annunciato l’arrivo di un film sulla sua vita. La pellicola sarà realizzata in America e la vedrà ancora una volta al centro della scena.

Amanda Lear annuncia un film sulla sua vita

Ospite di Francesca Fialdini nella prima puntata di stagione del programma Da noi… a ruota libera, Amanda Lear ha parlato della sua carriera. Showgirl, cantante, conduttrice e chi più ne ha ne metta, ha annunciato l’arrivo di un nuovo film sulla sua vita. La pellicola sarà realizzata in America e vedrà luce nei prossimi mesi.

Le parole di Amanda Lear

Amanda ha dichiarato:

“In America faranno un film sulla mia vita, ma il fatto di vedermi su uno schermo non è qualcosa che penso mi piacerebbe, la felicità è un’altra cosa. (…) Sono felice di essere viva”.

La Lear, senza troppi giri di parole, ha ammesso che non pensa di provare grande gioia nel vedersi sul grande schermo. Per lei, la “felicità è un’altra cosa“.

Amanda Lear: non è il primo film a lei dedicato

Il film che verrà realizzato in America non è la prima opera che un regista decide di dedicarle. Amanda Lear, come ricorda Il Mattino, è già stata protagonista di un documentario firmato da Gero von Boehm e intitolato Queen Lear.