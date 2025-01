Un viaggio romantico nella capitale francese

Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo hanno recentemente trascorso una meravigliosa vacanza a Parigi, una città che ha sempre rappresentato un simbolo di romanticismo e bellezza. Dopo 16 anni di matrimonio, la coppia ha deciso di rinnovare il proprio legame in un contesto così affascinante. La loro avventura parigina non è stata solo un momento di relax, ma anche un’opportunità per creare ricordi indimenticabili insieme al loro adorato figlio José e alla loro cagnolina Kira, un Boston Terrier che ha portato gioia nella loro vita dal 2020.

Momenti speciali tra arte e cultura

Durante il soggiorno, la famiglia ha avuto l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi più iconici della capitale francese. Dalla maestosa Tour Eiffel, dove si sono scambiati un tenero bacio, ai celebri musei come il Louvre e il museo d’Orsay, ogni tappa è stata un’occasione per apprezzare l’arte e la cultura. La visita alla cattedrale di Notre-Dame, recentemente riaperta dopo il devastante incendio, ha rappresentato un momento di riflessione e ammirazione per la bellezza architettonica e la storia di questo monumento.

Un futuro luminoso per Amadeus

Amadeus, tornato al lavoro su Nove, sembra essere entusiasta della sua nuova avventura televisiva. Nonostante i successi dei programmi che ha lasciato, come L’Eredità, il conduttore ha dichiarato di non provare invidia per i colleghi che continuano a brillare. La sua filosofia è chiara: “Sono felice quando le cose continuano ad andare bene”. Con un atteggiamento positivo e una mentalità aperta, Amadeus si prepara a un 2025 ricco di novità e opportunità, dimostrando che la passione per il suo lavoro è sempre al primo posto.