Dal 12 novembre 2021 è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, la docuserie “Always Jane”, che racconta la storia di Jane Noury una ragazza transgender. Attraverso la sua esperienza si affrontano le complesse tematiche che coinvolgono il mondo LGBTQ+, ma lo si fa anche attraverso l’uso, sapiente e contestualizzato, di ironia e umorismo.

In questo articolo scopriamo di che cosa parla la trama e perché questo attesissimo titolo è davvero importante specialmente a partire dal cast, molto particolare.

“Always Jane” su Amazon Prime Video: la trama

Come dicevamo, “Always Jane” è una docuserie che racconta la storia di Jane Noury, ragazza del New Jersey, che deve affrontare un percorso di transizione. La serie prodotta da Amazon si concentra in modo particolare sul ruolo della famiglia e degli amici della protagonista, che formano una vera e propria rete di protezione attorno alla ragazza e l’accompagnano in questo particolare viaggio verso se stessa.

Non vi sveleremo di più per non rovinarvi la visione, che vi assicuriamo merita tantissimo, ma ciò che è fondamentale sapere è che sarà impossibile evitare di essere coinvolti, se non personalmente per alcuni, anche solo sul livello dell’empatia. Farsi determinate domande diventa infatti inevitabile: cosa faremmo, noi, se una persona cara dovesse affrontare questo percorso? Saremmo in grado di aiutarla e sostenerla? Interrogativi che non sono affatto scontati e di cui probabilmente non si può avere una risposta finché certe situazioni non le si vivono davvero, ma che non è mai sbagliato porsi, se lo scopo è quello di migliorarsi.

Le tematiche trattate

Fortunatamente, la tematica della transizione non è più un tabù. Ma parlarne mettendo al centro l’ondata di sentimenti (positivi e non), che travolge chi decide di affrontare questo percorso è sempre importante. “Always Jane” decide di fare un passo in più: nella docuserie come abbiamo detto, vengono analizzate anche le emozioni provate dalle persone più prossime alla protagonista.

Il titolo poi, è di per sé molto eloquente e, da qualsiasi punto di vista lo si guardi assume significati davvero profondi e per nulla scontati. Quell’ “always” infatti sta indicare che chi sta per compiere la transizione rimarrà sempre lo stesso, per le persone che lo amano ma allo stesso tempo, potrà vivere finalmente, anche “alla luce del sole”, la persona che ha sempre sentito di essere.

Il cast

Alla direzione della docuserie troviamo Jonathan C. Hide, ma è il cast ad essere davvero particolare. Ad interpretare la protagonista Jane Noury infatti, è proprio…Jane Noury! La ragazza inoltre, è anche produttrice esecutiva. Anche la famiglia e gli amici della protagonista, nella docuserie, interpretano loro stessi. accanto a Jane vediamo infatti anche Gabriel Golam, Laura Noury, David Noury, Mae Noury, Emma Noury.

Una scelta che sembra essere davvero molto azzeccata se l’intento è quello di esplorare a fondo i sentimenti e le sensazioni provate non solo da chi la transizione la deve affrontare in prima persona, ma anche di chi li accompagna in questo percorso.