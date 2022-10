Allie Rae: a 34 anni diventa modella su OnlyFans

Un tempo infermiera, Allie Rae, una ragazza statunitense di 34 anni, ha deciso di cambiare radicalmente vita. La donna infatti è ora modella su OnlyFans, è diventata milionaria e vive in Florida. Grazie ai suoi ingenti guadagni qualche mese fa Allie ha acquistato una lussuosa villa da due milioni di euro e, come se questo non bastasse, può permettersi di guidare una Tesla di ultima generazione.

Modella su OnlyFans: la storia di Allie Rae

Allie Rae ha spiegato che prima di iniziare la sua avventura su OnlyFans lavorava come infermiera di terapia intensiva. Qualcosa cambiò nel corso della pandemia da Covid-19; proprio in quel difficile periodo il marito perse il lavoro. Questa brutta esperienza fece conoscere ad Allie il mondo dei social e l’opportunità di fare soldi grazie alle nuove tecnologie, iniziando a recensire birra artigianale su Instagram, per poi aprirsi un canale su OnlyFans.

Una scelta intelligente e remunerativa, dato che Allie è finita per guadagnare più di un milione di euro l’anno.

L’ex infermiera: “Sogno di vivere accanto al mare”

Allie Rae adesso abita in Florida e ha acquistato una grandissima villa di due milioni di euro, ma la ragazza ha confessato di non essere ancora soddisfatta. Allie ha precisato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Leggo: “Ho sempre sognato di avere una grande cabina armadio, una cucina immensa e delle stanze extra, proprio come ora, ma sogno di vivere accanto al mare”.