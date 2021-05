Allenamento tabata a casa per donna: consigli utili

Per mantenersi in forma e stimolare il metabolismo, sono diversi gli esercizi che si possono fare, ma l’allenamento Tabata è considerato il migliore per i benefici e vantaggi che apporta. Ecco alcuni preziosi consigli su come cominciarlo in casa.

Allenamento Tabata a casa

Uno dei metodi maggiormente efficaci che si possano seguire per la forma fisica come testimoniano anche i risultati ottenuti dalla cantante Noemi, è l’allenamento Tabata. Un allenamento che prende il nome da colui che l’ha creato, ovvero il Dr. Izumi Tabata.

Un allenamento grazie al quale è possibile aumentare sia le capacità aerobiche che anaerobiche, oltre a rafforzare i muscoli e migliorare il sistema cardiovascolare. L’allenamento Tabata funziona davvero e si può svolgere con tutta tranquillità a casa. Inoltre, non necessità di attrezzi e ognuno può svolgerlo in totale sicurezza.

Se si seguono attentamente i dettami e le regole dell’allenamento Tabata è possibile, in breve tempo, bruciare i grassi stimolando il processo metabolico e quindi riuscire a dimagrire. Un tipo di attività fisica che richiede il massimo impegno da chi decide di seguirlo con risultati che sono davvero ottimali e benefici per l’organismo e il corpo.

Un allenamento che è considerato l’ideale per chi ha poco tempo, anche perché in 20 secondi permette di ottenere importanti benefici. Soltanto mettendo il massimo impegno, si possono bruciare le calorie in eccesso accelerando il metabolismo e di conseguenza la perdita di peso. Considerato un programma di allenamento completo dal momento che lavora sulla resistenza muscolare.

Allenamento Tabata a casa: consigli

Un allenamento che si può fare tranquillamente e senza difficoltà a casa dal momento che bastano circa 20 minuti del proprio tempo. Si consiglia di eseguire l’allenamento Tabata almeno tre volte a settimana in modo da ottenere ancora più vantaggi e risultati efficaci. Un allenamento cardio che non possono fare tutti, in quanto i vari esercizi si adattano sia alle esigenze di ognuno, ma anche alle patologie fisiche.

Per chi si avvicina per la prima volta a questo metodo di allenamento, è bene sapere che bisogna procedere per gradi, a seconda del livello di preparazione di ciascuno. L’allenamento Tabata prevede una attività particolarmente intensa di circa 20 secondi con 10 di riposo tra un esercizio e l’altro, il tutto da ripetere per almeno 8 volte.

Per coloro che sono neofiti di questa disciplina, nella fase iniziale, è possibile aumentare il tempo di recupero e optare per degli esercizi che abbiano un basso impatto come gli squat da eseguire al posto degli skip o dei jumping back.

Un esempio di allenamento Tabata da svolgere potrebbe essere il seguente:

Circuito 1 prevede una fase di riscaldamento di corsa sul posto per cinque minuti circa per poi passare a esercizi quali squat, piegamenti sulle braccia, affondi alternati da svolgere per 20 secondi e poi 10 di recupero.

Il circuito 2 invece punta a esercizi quali skip per le ginocchia alte, alzate laterali con ausilio di manubri, plank oppure squat o affondi a gambe alternate da ripetere per un totale di 8 volte.

