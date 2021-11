È stato finalmente annunciato il cast di LOL – Chi ride è fuori, lo show distribuito da Amazon Prime Video in cui chi ride, viene eliminato. Tra questi anche Alice Mangione, che prenderà parte al programma insieme al marito Gianmarco Pozzoli.

Chi è Alice Mangione

Alice Mangione è nata a Bargamo nel 1984. Il suo debutto nel mondo della comicità avviene quando la Alice è giovanissima, ha appena 22 anni infatti quando appare al fianco di Maccio Capatonda, all’anagrafe Marcello Macchia, nella sitcom demenziale dal titolo Intralci e in Mai dire Martedì, celebre programma andato in onda su Italia Uno. Entrambe le volte Alice interpreta il ruolo di Amalia Frellioje.

Come altri comici di successo prima di lei, ha partecipato all’edizione del 2006 del Festival del Cabaret di Milano, che ha anche vinto e successivamente, nel 2009 ha preso parte anche al Cabaret in Rosa.

Alice Mangione è apparsa anche sul grande schermo con Oggi Sposi di Luca Lucini e in Un fidanzato per mia moglie, diretto da Davide Marengo.

Il successo come comica

Il vero successo per Alice Mangione però, arriva nel 2012 con l’interpretazione di Alice MakeUp, celebre e divertente parodia della nota youtuber, make up artist ed imprenditrice originaria di Belluno, Clio MakeUp.

I video sono ancora disponibili nel canale YouTube del Trio Cantù, progetto comico della Mangione insieme ai colleghi Vincenzo Albano e Ciccio Rigoli.

In seguito Alice partecipa anche a La prova dell’otto della collega e comica Caterina Guzzanti (nel cast della prima edizione di LOL) e a Glob – Diversamente italiani, spettacolo di Enrico Bertolino.

Alice Mangione vita privata

Dal 2013 Alice Mangione fa coppia fissa con il comico Gianmarco Pozzoli, partner nella vita privata e professionale, con cui ha due figli, Giosuè nato nel 2015 e Olivia Tosca nata nel 2017, ma non solo: dal 2017 condivide anche un progetto comico ideato principalmente per i social network, ovvero The Pozzolis Family. I Pozzoli infatti sono celebri per condividere attraverso i social più famosi, come Facebook, Instagram ed anche il più giovane TikTok, quelli che sono brevi sketch tratti dalla vita quotidiana e che riguardano soprattutto il tema della genitorialità, spesso affrontata ovviamente in chiave ironica, ma non mancano anche momenti più seri.

Il successo raggiunto è stato tale da portarli ad organizzare non solo diversi spettacoli in giro per l’Italia, ma anche alla realizzazione di un fumetto, dal titolo “Voglio! – Quando il capo famiglia è sotto il metro e 15.