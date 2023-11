Alessia Marcuzzi ha finalmente svelato perché ha lasciato Mediaset: se volete anche voi saperne di più, in questo articolo affronteremo proprio la questione.

Alessia Marcuzzi: perché ha lasciato Mediaset? Facciamo chiarezza

Alessia Marcuzzi è tornata in tv. Dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice romana ha debuttato su Rai Due con il suo nuovo programma, “Boomerissima”. Durante la conferenza stampa di presentazione, Marcuzzi ha rivelato che si tratta del primo programma che ha scritto e condotto su misura per sé stessa. Ha inoltre affermato di aver trovato una grande accoglienza in Rai, dove si è sentita subito come in famiglia. La conduttrice ha poi spiegato che l’addio a Mediaset non è stato un litigio, ma una scelta personale dovuta alla necessità di dedicarsi al lavoro sul web. In pandemia, infatti, Marcuzzi ha iniziato a sentirsi a disagio vedendosi in video e ha deciso di prendersi un periodo di pausa per ritrovare se stessa.

La Marcuzzi sarà a Sanremo?

Alessia Marcuzzi ha parlato della sua esperienza a Boomerissima, programma di cui è ideatrice e conduttrice. Ha dichiarato che, in questo periodo, aveva voglia di fare un programma che le permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo. Negli ultimi anni aveva sperimentato questo ruolo più sui social che in tv, e Boomerissima è stata l’occasione perfetta per farlo.

Ha inoltre precisato di non essere in esclusiva con la Rai.

In merito al prossimo Festival di Sanremo, ha smentito un suo coinvolgimento: “Auguro ad Amadeus un Festival incredibile, ma non mi proietto mai nel futuro con loro. Penso al presente, quindi posso dire che nella puntata de I soliti ignoti ci siamo divertiti come matti, Sanremo lo seguirò da casa con le mie pagelle”.

Come funziona il nuovo programma “Boomerissima”

E il nuovo programma da lei ideato, come funzionerà? Boomerissima è un programma televisivo ideato e scritto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione di due autori. Lo show mette a confronto le generazioni, dai boomer degli anni Settanta ai millennial del nuovo millennio.

L’idea del programma è nata da una conversazione tra la conduttrice e il figlio Tommaso, nato 21 anni fa dall’allenatore dell’Inter Massimiliano Allegri. Alessia Marcuzzi ha anticipato che Boomerissima sarà un varietà che racconterà musica, film, sport, oggetti, mode e fatti di cronaca. In ogni puntata ci saranno ospiti, ricordi, travestimenti e sfide tra generazioni.

La conduttrice ha precisato che le sfide non saranno competitive, ma saranno un modo per creare punti di incontro tra i giovani e gli adulti. Lo show, infatti, si propone di promuovere la conoscenza e la comprensione reciproca tra le generazioni.

Siamo quindi molto felici che Alessia Marcuzzi abbia deciso di concedersi una nuova opportunità di lavoro e carriera: la bellissima showgirl e conduttrice, che da poco ha compiuto 50 anni, appare in splendida forma, dimostrando almeno dieci anni in meno della sua reale età. Non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo, e seguirla in RAI dal mese di gennaio 2024.

