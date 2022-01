A due settimane dalla nascita della sua prima figlia, Alessia Macari ha confessato di aver perso 15 chili e ha confessato ai fan come avrebbe fatto.

Alessia Macari: i chili persi

A due settimane dal parto Alessia Macari – che ovviamente non ha praticato sport né particolare diete durante questo speciale periodo – ha rivelato ai fan dei social di aver già perso 15 chili.

L’ex ciociara più amata della tv ha affermato di non avere idea di come possa aver perso tanto peso e ha anche confessato che, l’unico accorgimento da lei preso, sarebbe stato quello di indossare tutti i giorni una pancera, utile per riacquistare tono muscolare dopo il parto. “Ho già tolto tutti i chili in eccesso e non so come! Cerco di indossare sempre la pancera”, ha confessato.

Alessia Macari: l’alimentazione

Pur essendosi mantenuta in forma con la giusta alimentazione e lo sport anche durante la gravidanza, dopo la nascita della piccola Neveah (questo il nome della prima figlia) Alessia Macari ha cercato di mangiare il meglio possibile ma, ovviamente, non ha ancora pensato ad alcuna dieta. Quando avrà finalmente riacquistato la piena forma dopo il parto, allora ricomincerà a fare sport e a prendersi cura di se stessa come prima della gravidanza.

Alessia Macari: il Covid

Nelle ultime settimane Alessia Macari ha dovuto fare i conti con il Coronavirus, a cui è risultata positiva poche ore prima che nascesse sua figlia. A causa della malattia la showgirl è stata costretta a partorire da sola e, inoltre, avrebbe potuto vedere sua figlia (negativa al momento della nascita) solo molte ore dopo il parto.“Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potute vedere per 4 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità”, ha confessato.