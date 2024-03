Alessandro, il cantante dei Santi Francesi, ha deciso di togliere Instagram, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Alessandro, il cantante dei Santi Francesi, toglie Instagram: non c’entrano gli haters

Alessandro De Santis, il cantante dei Santi Francesi, in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, si è cancellato da Instagram. Nell’era dei social è raro vedere personaggi famosi che cancellano i propri profili, soprattutto come nel caso di Alessandro che non lo fa per gli haters o per la paura delle critiche. La ragione è un’altra ed è stato lo stesso cantante ha spiegarlo ieri sera ad Alessandro Cattelan, ospite dell’ultima puntata del programma tv “Stasera c’è Cattelan”. In studio insieme al collega Mario Lorenzo Francese, Alessandro ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di cancellarsi da Instagram. Ecco cosa ha detto: “la mia paura più grande è che in realtà stiamo facendo tutti quasi finta di saperla gestire questa cosa, ma poi alla fine sono tutti tristi quando leggiamo qualcosa che non ci piace, poi è chiaro, entrare in questo mondo vuol dire che molte più persone possono dire qualcosa su di te e tu ti puoi anche prender male per dei commenti che sulla carta sono positivi.” Alessandro ha aggiunto che “ci rimane anche male” quando legge dei commenti e apprezzamenti sul suo aspetto fisico, in quanto sottraggono attenzione alla sua musica. Il cantante ha aggiunto che quindi vuole provare a sottrarsi da questo meccanismo e non invogliare il suo lato narcisista che invece vuole farsi dire “sei bello“.

Alessandro De Santis e l’amore con Matilda De Angelis, conosciuta grazie a Instagram

Se uno ci riflette la scelta di Alessandro De Santis non si può certo reputare sbagliata, le vite di tutti noi sono troppo incentrare sui social, sono già difficili da gestire per persone comuni, figuriamoci per un personaggio famoso. Basta pensare a quello che è successo a Chiara Ferragni dopo il caso del Pandoro, l’influencer infatti ad esempio ha dovuto disattivare i commenti e spesso si è trovata ricoperta di insulti anche sui profili a lei vicini, come quello della sorella. Quindi, fare qualche passo indietro, entrare meno frequentemente su Instagram o Facebook può essere qualcosa di buono e salutare da fare per tutti noi. I social, ovviamente, non fanno solamente del male, anzi per tante cose sono comunque positivi. Per Alessandro De Santis ad esempio è stato proprio grazie a Instagram che ha conosciuto Matilda De Angelis, con cui è fidanzato. Questo aveva raccontato a Grazia Matilda De Angelis nel corso di una intervista: “vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci incontriamo a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già da due, tre anni e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda.”

