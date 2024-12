Un arresto che cambia tutto

Alessandro Basciano, noto DJ e ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha recentemente vissuto un periodo turbolento. Arrestato per due giorni a causa di accuse di stalking mosse dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni, la sua vita professionale ha subito un duro colpo. Con una carriera in ascesa, Basciano si è trovato a dover affrontare la perdita di quasi tutti gli ingaggi che aveva in programma. “Le richieste che avevo sono state annullate, me ne rimangono poche”, ha dichiarato in un’intervista, evidenziando come la sua immagine pubblica sia stata compromessa.

La relazione altalenante con Sophie Codegoni

Il rapporto tra Basciano e Codegoni è stato caratterizzato da alti e bassi, con momenti di riconciliazione seguiti da conflitti. “Abbiamo avuto un rapporto instabile nell’ultimo anno”, ha spiegato, rivelando che entrambi hanno cercato di riconquistarsi a vicenda. Tuttavia, la situazione è degenerata, portando a tensioni e accuse. Basciano ha negato di aver mai alzato le mani su Sophie, ammettendo però di aver usato un linguaggio inappropriato durante le discussioni. “A me è stata contestata la scompostezza verbale”, ha affermato, cercando di chiarire la sua posizione.

La difficoltà di essere un genitore

Un aspetto particolarmente doloroso della situazione è la sua incapacità di vedere la figlia, Celine Blue, di un anno e mezzo. “Non solo non mi fanno vedere mia figlia, io non so neanche dov’è”, ha confessato, esprimendo la sua frustrazione. La gelosia, che lui stesso definisce “sana”, sembra aver complicato ulteriormente le dinamiche familiari. Basciano ha rivelato di aver tentato di ricucire il rapporto con Sophie prima dell’arresto, ma ora si sente deluso e amareggiato. “Prima dell’arresto c’erano tutti i presupposti, le avevo scritto una lettera importante e fatto un regalo”, ha raccontato, sottolineando come la situazione sia cambiata drasticamente.

Un futuro incerto

Oggi, Alessandro Basciano si trova a dover ricostruire la sua vita, sia personale che professionale. Con un’immagine pubblica danneggiata e pochi ingaggi rimasti, il futuro appare incerto. “Mi ha mandato in galera, ho un altro figlio, una bambina piccola, un’immagine che ormai è andata a rotoli”, ha dichiarato, riflettendo sulla sua situazione attuale. La sua storia mette in luce le difficoltà che molti affrontano quando le relazioni personali si complicano e le conseguenze che possono avere sulla vita lavorativa e familiare.