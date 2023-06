Alessandra Celentano è una delle insegnanti storiche di Amici. La donna non ha avuto figli ed è stata lei stessa a parlarne e a spiegarne il motivo.

Alessandra Celentano: perché la coreografa non ha figli?



Alessandra Celentano, una delle insegnanti storiche di Amici di Maria De Filippi, che ha dedicato la sua vita alla danza, non ha mai avuto figli. È stata proprio lei a parlare dell’argomento e a spiegarne il motivo. In realtà, nonostante la sua fama in televisione e nel mondo della danza, della sua vita privata si sa davvero poco. Nipote del celebre Adriano Celentano, è stata a lungo sposata con Angelo Trementozzi, commercialista e insegnante. Il loro matrimonio si è concluso alcuni anni fa. I due non hanno mai avuto figli e a spiegare il motivo è stata proprio l’insegnante di danza, durante una toccante intervista. Alessandra Celentano ha recentemente svelato alcuni dettagli della sua vita privata, inaspettatamente, durante un’intervista molto profonda a Verissimo. La donna è stata sposata per cinque anni con Angelo Trementozzi, ma i due non hanno avuto figli. In molte occasioni i fan si sono chiesti se sia stata una decisione della donna oppure no. “Ci abbiamo provato” ha spiegato Alessandra Celentano, svelando che sia lei che il suo ex marito avrebbero voluto avere dei figli, ma purtroppo non sono riusciti ad averne. L’insegnante ha anche precisato che l’assenza di figli non è stata la causa della fine del suo matrimonio. Semplicemente l’amore che un tempo li aveva legati è svanito, per questo hanno deciso di separarsi. Nonostante la fine del loro matrimonio, Alessandra Celentano e il suo ex marito sono riusciti a mantenere un buon rapporto.

Alessandra Celentano: una carriera brillante e un carattere forte



Alessandra Celentano è nata nel 1966 e ha calcato i più importanti palchi d’Italia. Ha avuto una brillante carriera da ballerina e coreografa e si è affermata come una delle più talentuose nel suo settore. La grande fama è arrivata soprattutto con il suo ruolo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove è stata scelta come insegnante di danza classica. Il suo è diventato un volto storico della trasmissione di Maria De Filippi e il pubblico la conosce come un’insegnante molto esigente e anche severa. La maestra di danza ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte e di dire sempre ciò che pensa, anche quando viene criticata o rischia di far soffrire qualche allievo della scuola. Non ha mai smesso di essere limpida e sincera in ogni occasione e spesso questo suo modo di fare scatena dei divertenti siparietti con la conduttrice. Ci sono state alcune occasioni in cui ha dimostrato un lato più tenero ed emotivo, soprattutto quando si tratta della sua famiglia. La sua intervista a Verissimo ha colpito molto, perché si è visto qualcosa in più dietro la professionalità d’acciaio spesso criticata dell’insegnante di danza. Il dettaglio sulla sua vita privata e sentimentale, che riguarda il non aver avuto figli, ha profondamente toccato il pubblico.