Scopri come la cantante ha ritrovato l'amore e la serenità con Valerio Pastore.

Un nuovo capitolo per Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso, una delle voci più amate della musica italiana, ha ufficializzato la sua relazione con Valerio Pastore, un tecnico del suono di 28 anni. Questo nuovo amore arriva dopo un periodo di riservatezza e riflessione, portando con sé una ventata di freschezza nella vita della cantante. Valerio, originario di Eboli, ha otto anni in meno rispetto ad Alessandra, ma la loro intesa sembra essere perfetta. Entrambi legati dalla passione per la musica, si sono conosciuti grazie a questa comune affinità, che ha dato vita a una relazione che Alessandra stessa definisce trasformativa.

Un amore autentico e rispettoso

In una recente intervista, Alessandra ha condiviso la sua esperienza con Valerio, rivelando: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare, ma soprattutto di essere amata”. Queste parole raccontano di un amore autentico, caratterizzato da rispetto reciproco e libertà di espressione. La coppia vive la loro relazione lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso e godendo di momenti di quotidianità insieme. Alcune foto paparazzate li hanno immortalati in situazioni semplici, come durante una vacanza a Formentera o mentre fanno la spesa a Roma, dove sembrano convivere.

La carriera di Valerio Pastore

Valerio Pastore è un tecnico del suono molto apprezzato nel suo settore, con una carriera solida nel mondo della musica. Originario di Olevano sul Tusciano, preferisce mantenere un basso profilo sui social media, dedicandosi principalmente al lavoro e alla sua relazione con Alessandra. Questa discrezione è una caratteristica che accomuna entrambi, rendendo il loro amore ancora più speciale agli occhi dei fan. Alessandra ha dichiarato che questa relazione le ha permesso di riscoprire se stessa, affermando: “Sono libera di essere ciò che sono… di essere me stessa in tutti i miei colori”.

Un legame che va oltre la musica

Oltre alla sua vita sentimentale, Alessandra ha recentemente condiviso il palco con BigMama, una giovane rapper che sta vivendo un momento di grande successo. Durante un concerto all’Alcatraz di Milano, le due artiste hanno eseguito insieme la loro hit estiva, “Mezzo rotto”, accogliendo l’entusiasmo del pubblico. Alessandra ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti di BigMama, sottolineando l’importanza della loro amicizia e collaborazione. Queste esperienze musicali, unite alla sua vita privata, mostrano come Alessandra stia vivendo un periodo di crescita e felicità, sia sul palco che nella sua vita personale.