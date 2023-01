Alba Parietti sta vivendo un grande amore con il suo nuovo compagno, Fabio Adami, ma ha confessato di ricevere numerose avance anche da parte dei più giovani.

Alba Parietti: le avance sui social

Oggi Alba Parietti è finalmente felice accanto all’imprenditore Fabio Adami, con cui avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

I due dopo poco tempo dal loro primo incontro sono andati a vivere insieme e la conduttrice ha svelato di essere più innamorata che mai. La madre di Francesco Oppini ha però confessato che, sui social, continuerebbe a ricevere avance da parte di altri uomini e che, spesso, si tratterebbe di ragazzi molto giovani.

“Ci provano molti giovanissimi con me. Alle volte sono più sfacciati degli adulti. Magari sentono di meno il ruolo che ho avuto per i quarantenni o i cinquantenni.

Per le persone grandi rappresento ci ciò che sono stata. Hanno vissuto il periodo sgabello, il momento in cui ero l’Alba nazionale e quindi hanno un po’ più di timore reverenziale. Invece i ragazzi giovani mi vedono come una milf. Però sempre con grande rispetto”, ha dichiarato.

Alba Parietti non sembra comunque essere particolarmente interessata alle avance ricevute sui social e anzi, continua a godersi più che mai la sua storia d’amore con Fabio Adami.

“Sono molto innamorata, erano sei anni che non mi innamoravo più”, ha rivelato.