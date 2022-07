Alba Parietti non pensava di tornare ad amare in questo modo. E’ per questo che ha voluto fare una dedica social al fidanzato Fabio Adami. L’uomo è entrato nella sua vita da qualche mese e ha riportato il sorriso sul suo bellissimo volto.

Alba Parietti: la dedica al fidanzato Fabio

Insieme da qualche mese, Alba Parietti e il nuovo fidanzato Fabio Adami non si nascondono più. La mamma di Francesco Oppini ha addirittura condiviso uno scatto di coppia su Instagram, lasciandosi andare anche ad una dedica al miele. Sessantuno candeline sul groppone, la showgirl non immaginava di trovare un uomo che le facesse perdere la testa in questo modo.

Le parole al miele di Alba Parietti

A didascalia di una bellissima foto che li ritrae abbracciati mentre si concedono un bagno nel mare dell’Isola dei Giglio, Alba ha scritto:

“L’amore non ha bisogno di parole, bastano gli sguardi. Ma te lo voglio dire: nessuno mi ha mai reso più felice di te”.

La Parietti non è mai stata tanto innamorata, anche se di relazioni importanti ne ha avute parecchie.

Prima di incontrare Adami, è stata insieme a Franco Oppini, Stefano Bonaga, Christopher Lambert, Cristiano De André e Giuseppe Lanza di Scalea.

Le prime dichiarazioni di Alba su Fabio

Ospite di Estate in diretta, Alba Parietti ha così parlato della sua ‘nuova’ vita accanto a Fabio Adami:

“Ero una donna graniticamente non disillusa ma ho pensato che la vita mi aveva dato tanto e mi dovevo accontentare. Allora è successo qualcosa che io non mi aspettavo, cioè è arrivato veramente il grande amore della mia vita. Il grande amore non deve chiedere, arriva. (…) Una stagione veramente meravigliosa, di un amore incondizionato, reciproco e che mi ha fatto ritrovare passione e famiglia”.

Secondo i beninformati, i due piccioncini potrebbero giurarsi amore eterno molto presto.