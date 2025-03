Un imprenditore di successo

Mino Ronzoni, conosciuto affettuosamente come il “leone” per la sua tenacia e forza di volontà, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda. Nato a Bergamo, ha dedicato la sua vita a creare e innovare, fondando marchi iconici come Minoronzoni 1953 e Tosca Blu. Con una carriera che si è estesa per decenni, Ronzoni ha saputo interpretare le tendenze del momento, portando il suo stile unico in tutto il mondo.

Un viaggio tra creatività e passione

La sua avventura imprenditoriale è iniziata con la produzione di cinture, un accessorio che ha sempre amato. Con il tempo, ha ampliato la sua offerta, includendo borse e calzature, creando un marchio che è diventato sinonimo di qualità e stile. Tosca Blu, in particolare, ha conquistato il cuore di molte donne, grazie a collezioni che uniscono eleganza e praticità. Ronzoni ha sempre avuto un occhio attento per le nuove tendenze, esplorando mercati emergenti come il Nord Africa e l’India, dimostrando una lungimiranza rara nel settore.

Un uomo di famiglia e di passioni

Oltre alla sua carriera, Mino Ronzoni era un uomo profondamente legato alla sua famiglia. Le sue due figlie, Maria Sole e Virginia, rappresentano il futuro del suo impero imprenditoriale. La sua compagna, Chiara Valota, ricorda con affetto il suo spirito libero e la sua passione per la vita. Amante dei viaggi, della sua Città Alta e del mare, Ronzoni ha sempre trovato il tempo per godere delle piccole gioie quotidiane, come rifugiarsi nella sua amata Formentera.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Mino Ronzoni, avvenuta il 27 febbraio, segna la fine di un’era per la moda bergamasca. La sua camera ardente è stata allestita a Ponte San Pietro, dove molti hanno avuto l’opportunità di rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita alla creatività e all’innovazione. La sua eredità vive attraverso i suoi marchi e il suo impatto nel settore, ma soprattutto nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. Mino Ronzoni rimarrà per sempre un simbolo di passione e dedizione nella moda italiana.