Un artista che ha segnato un’epoca

Gian Paolo Barbieri, uno dei fotografi più influenti e amati nel panorama della moda, è venuto a mancare all’età di 89 anni nella sua Milano, città che ha sempre rappresentato un fulcro della sua arte. La sua carriera è stata un viaggio attraverso la bellezza, l’eleganza e la creatività, che ha saputo catturare in scatti indimenticabili. Barbieri non era solo un fotografo; era un narratore visivo che ha saputo immortalare l’essenza della “Dolce Vita” e l’opulenza degli anni Ottanta, rendendo ogni immagine un’opera d’arte.

Le origini e il percorso artistico

Nato in una famiglia di grossisti di tessuti, Barbieri ha iniziato a esplorare il mondo della moda fin da giovane, imparando i segreti della fotografia nel magazzino del padre. La sua carriera ha preso il volo nel mondo del teatro, dove ha lavorato come attore e costumista. Tuttavia, il suo amore per il cinema e la fotografia lo ha spinto a trasferirsi a Roma, dove ha iniziato a scattare foto di attrici, catturando la loro bellezza in modo innovativo. La sua esperienza come assistente di Tom Kublin a Parigi ha segnato un’importante tappa nella sua formazione, permettendogli di affinare il suo stile unico.

Un maestro della moda e della bellezza

Nel 1964, Barbieri ha aperto il suo primo studio fotografico a Milano, dove ha iniziato a collaborare con riviste prestigiose come “Vogue America” e “Vogue Italia”. La sua abilità nel catturare la bellezza femminile e la sua visione artistica lo hanno portato a lavorare con alcuni dei nomi più illustri della moda, da Yves Saint Laurent a Valentino. Le sue fotografie hanno raccontato storie di eleganza e glamour, contribuendo a definire l’immagine del Made in Italy e del prêt-à-porter. Barbieri ha saputo interpretare le creazioni di designer iconici, rendendo ogni scatto un tributo alla bellezza e alla creatività.

Un’eredità che vive nel tempo

La Fondazione Gian Paolo Barbieri ha espresso il suo cordoglio per la perdita di un maestro che ha dedicato la sua vita alla ricerca della perfezione artistica. La nipote Giada ha condiviso un toccante messaggio, sottolineando l’importanza di Barbieri non solo come fotografo, ma anche come figura di riferimento nella sua vita. La sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere, che rimarranno per sempre un simbolo di bellezza e creatività nel mondo della moda.