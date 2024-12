Un imprenditore che ha segnato la storia della televisione

Cesare Ragazzi, noto imprenditore e volto televisivo, è venuto a mancare all’età di 83 anni, lasciando un profondo vuoto nel panorama della televisione italiana. La sua carriera è decollata negli anni ’70, quando divenne famoso grazie a spot pubblicitari che promuovevano metodi innovativi contro la calvizie. La sua frase iconica, “Salve! Sono Cesare Ragazzi”, è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, entrato nel lessico comune degli italiani.

Una vita privata riservata e una famiglia affettuosa

Nonostante la sua notorietà, Cesare ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita personale. Era sposato con Marta e padre di tre figli: Nicola, Simona e Alessia. Negli ultimi anni, ha condiviso pochi momenti della sua vita familiare sui social, preferendo mantenere la sua intimità. Tuttavia, ha parlato con orgoglio delle sue figlie, entrambe artiste, che hanno trasformato la loro passione per l’arte in una carriera. Simona, in particolare, è conosciuta per le sue sculture, tra cui una dedicata a Lucio Dalla, situata in piazza Cavour a Bologna.

Un uomo attivo e appassionato della vita

Nonostante l’età avanzata, Cesare Ragazzi ha sempre dimostrato una grande vitalità. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha dichiarato di continuare a praticare sport regolarmente, tra cui golf e tennis, e di dedicarsi a lunghe passeggiate. La sua passione per la vita si rifletteva anche nella sua cura per l’alimentazione e nel desiderio di rimanere attivo. “Dentro mi sento ancora un ventenne”, affermava, dimostrando un atteggiamento positivo e giovanile.

Un’eredità artistica e culturale

La scomparsa di Cesare Ragazzi non segna solo la perdita di un imprenditore, ma anche di un uomo che ha contribuito a plasmare la cultura popolare italiana. Le sue figlie, Simona e Alessia, continuano a portare avanti il suo lascito artistico, dimostrando che la creatività e la passione per l’arte possono essere trasmesse di generazione in generazione. La loro carriera è un tributo alla figura paterna, che ha sempre incoraggiato la loro espressione artistica.

Un addio che lascia un segno

Cesare Ragazzi ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto e ammirato. La sua carriera, la sua famiglia e la sua passione per la vita rimarranno nella memoria collettiva, ispirando le future generazioni a perseguire i propri sogni con determinazione e amore. La sua eredità vivrà attraverso le opere delle sue figlie e nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.