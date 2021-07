Nel 2022 si auspica un rifiorire del settore eventi, compresi ricevimenti e matrimoni. Se con la pandemia di Coronavirus e con le restrizioni successive il settore wedding aveva subito un vero e proprio crollo, con il rinvio o l’annullamento di numerosi matrimoni, l’anno 2022 si prospetta un anno di ricrescita.

Per l’occasione sono numerose le sfilate dei brand più importanti che hanno mostrato in passerella le loro proposte per gli abiti da sposa, da quelli più classici e romantici a quelli più sbarazzini.

Abiti da sposa 2022: modelli con gonna lunga

Si sa: il classico abito bianco con gonna lunga è per eccellenza il simbolo del matrimonio. Romantico, super elegante e da fiaba: l’abito con gonna lunga è adatto alle spose che vogliono andare sul sicuro senza uscire fuori dagli schemi.

Ovviamente per stupire si possono scegliere abiti con delle particolarità: quello di Terry IlaFla’ ad esempio. Un abito da sposa con spacco centrale sulla gonna, un corpetto semplice a fasciare il busto e dettagli perlati sul top. La particolarità sta anche nello scollo, molto sobrio ma di sicuro effetto, e nel singolare colletto.

Vuoi osare di più e stupire tutti gli invitati? Emiliano Bengasi Couture ha pensato a questo abito proprio per te. Applicazioni gioiello, cristalli e scintillii sono le parole d’ordine dell’abito da sposa firmato Bengasi. Si tratta di un corpetto luccicante effetto rete, coperto da una vaporosa gonna in tulle. Perfetto per un matrimonio all’aperto o di sera: abbaglierà gli occhi di tutti.

Il brand di alta moda Antonio Riva Milano propone invece un abito da sposa tra i più amati di sempre nella sua collezione 2022. Si tratta dell’abito a sirena, cioè quello che fascia il corpo per poi ampliarsi nella parte finale. Il Bambi dress di Antonio Riva è un abito semplicissimo con strascico e realizzato in preziosissima seta. Sicuramente questo tipo di abito dona su alcuni tipi di fisico e non su altri, ma il vestito a sirena rimane pur sempre uno dei modelli più apprezzati.

Abiti da sposa 2022: la sposa con i pantaloni

Sposa in pantaloni? Perché no: una scelta comoda, alternativa ma comunque di sicuro effetto. Sono numerose le proposte di abiti da sposa 2022 in pantaloni, una scelta sofisticata ed elegante adatta alle spose di tutte le età. Una interessante proposta è quella dell’Atelier Dolores Tommasi, che propone un abito da sposa molto elegante anche con i pantaloni. Top aderente in pizzo e trasparenze, una fasciatura in vita e un pantalone bianco con un taglio morbido ed elegante.

Abiti da sposa 2022: l’abito corto

Elisabetta Polignano porta in passerella un abito da sposa più rock e sbarazzino: perfetto per le spose più ribelli ed anticonformiste. L’abito corto è per chi vuole osare, distinguersi dalla massa: se ti sposi in chiesa però deve essere lungo almeno oltre il ginocchio. L’abito di Elisabetta Polignano è tutto tulle e scollature, molto in stile ‘Lago dei cigni’. Il dettaglio che dà quel tocco in più è sicuramente la cintura bustier nera che contrasta con il tulle bianco angelico dell’abito.

