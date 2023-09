Scopriamo insieme i motivi per cui tutte le donne over 40 dovrebbero avere un massaggiatore viso rassodante e antirughe. Si tratta di uno strumento che può portare grandi benefici.

5 ottime ragioni per cui tutte le donne over 40 dovrebbero avere un massaggiatore viso rassodante e antirughe

Un massaggio sul viso porta grandi benefici e consente alle donne di avere un momento dedicato a se stesse, alla cura della propria pelle, e al proprio rilassamento. Tutte le donne over 40, ma non solo, dovrebbero avere in casa un massaggiatore viso rassodante e antirughe, per prendersi cura della propria pelle, senza doversi per forza recare in un centro di bellezza. Fortunatamente troviamo in commercio dei massaggiatori che riescono a raggiungere le stesse performance del salone estetico. Sono tutti molto leggeri, maneggevoli e facili da usare e la cosa bella è che possono essere usati ovunque e in qualsiasi momento. Ovviamente è importante ricordare che la costanza viene sempre premiata, per cui è opportuno ritagliarsi dai 3 ai 15 minuti al giorno per ottenere risultati ben visibili.

Scopriamo insieme quali sono le 5 buone ragioni per cui tutte le donne over 40 dovrebbero avere un massaggiatore viso rassodante e antirughe:

Contrastare le occhiaie: il massaggio al viso consente di migliorare la microcircolazione, per questo è un alleato per minimizzare le occhiaie. Si consiglia di usare anche un prodotto dedicato e di effettuare movimenti dall’interno verso l’esterno del viso, sempre molto delicati. In questo caso è bene scegliere un massaggiatore piccolo, pensato per questa zona; Contrastare le rughe: il massaggio è l’ideale per contrastare le rughe del viso, oltre alle borse sotto agli occhi. Un massaggio facciale quotidiano è un valido alleato per contrastare l’invecchiamento e per coloro che hanno bisogno di rilassarsi. Effettuandolo prima di andare a dormire potrebbe anche favorire il riposo notturno; Depura e rilassa la pelle: il massaggio al viso favorisce la depurazione della pelle ed è molto indicato per chi soffre di stress e stanchezza. Il massaggio al viso può favorire il flusso linfatico e aiutare ad ottenere un effetto detox; Soluzione economica: utilizzare un massaggiatore viso non significa che non dovete più recarvi in un centro estetico, ma semplicemente che potete farlo più raramente. I prezzi solitamente sono da un minimo di 30 euro ad un massimo di 70 euro, per cui acquistate un massaggiatore è praticare in autonomia un massaggio al viso ogni giorno è decisamente la soluzione più economica; Soluzione comoda: non tutte le donne hanno voglia e tempo di recarsi spesso in un centro estetico per effettuare un massaggio al viso. Acquistare un massaggiatore è la scelta più comoda, perché consente di praticare il massaggio in qualsiasi momento, magari comodamente sedute sul divano, mentre guardate una serie tv o leggete un libro.



