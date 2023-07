5 consigli per bruciare i grassi

L’accumulo di grasso è un problema estetico che può finire per influire negativamente sulla salute. Quando si accumula in eccesso può produrre sovrappeso o obesità, con i problemi che ne derivano, come l’aumento del colesterolo nel sangue e della pressione arteriosa, la produzione di diabete, l’apnea del sonno. Non solo, può essere persino la causa di alcuni tipi di tumori.

Al contrario, lavorare per eliminarlo non è facile ed è tra gli obiettivi principali delle persone che mirano a mantenere un fisico in forma. Per lavorare su questo aspetto, non basta fare esercizio ogni giorno, bisogna fare piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane.

Qui di seguito, elenchiamo 5 consigli utili ed efficaci che, se mantenuti nel tempo, aiutano non solo ad evitare l’accumulo ma anche a perdere il grasso depositato nell’organismo.

Alimentazione

Secondo gli esperti in nutrizione, per perdere peso e allo stesso tempo ridurre il grasso corporeo, il segreto è consumare cibi che saziano e che hanno un apporto calorico molto basso ma che nutrizionalmente sono completi come, ad esempio, carni, uova, pesce, frutta secca, legumi, frutta e verdura. È consigliabile ridurre gli alimenti che forniscono energia rapidamente come la pasta, il pane e il riso realizzati con zuccheri raffinati. Anche il metodo di cottura è molto importante: bisogna evitare i fritti e scegliere piatti cotti, al forno o al vapore. Una buona alimentazione è la base di questo processo.

Integratori alimentari

Con una buona base nutrizionale, possiamo supportare la dieta con integratori che aiutino ad attivare il metabolismo, a drenare l’eccesso di liquidi corporei o a perdere l’eccesso di grasso. Gli integratori brucia-grassi contengono sostanze che forniscono più energia alla persona: l’obiettivo è portare ad un esercizio più intenso o per più tempo, bruciando le calorie in eccesso. È importante tenere presente che il loro consumo non esenta dal seguire una dieta salutare, tali integratori non possono essere considerati come dei sostituti di una buona alimentazione. Non esitare e compra qui i tuoi integratori brucia grassi, ti aiuteranno a raggiungere il tuo obiettivo più velocemente.

Fare l’esercizio giusto

Fare esercizio aerobico è fondamentale per attivare la circolazione del sangue e per il trattamento della perdita di peso corporeo. Le attività alla portata di tutti sono correre, nuotare, camminare a passo veloce o fare una lezione collettiva di aerobica, ma quando l’obiettivo è la perdita di grasso, è necessario combinare attività aerobica con esercizi di alta intensità. È importante che il regime di attività fisica sia svolto da un professionista che aiuterà a fare l’esercizio in modo adeguato evitando di provocare lesioni e infortuni.

Un buon riposo

Riposare bene è fondamentale in questo processo. Quando riposiamo il metabolismo continua a funzionare e quando non dormiamo abbastanza, aumenta la resistenza all’insulina e non si riescono a processare correttamente gli alimenti con più zuccheri. Anche la serotonina, responsabile della regolazione dell’appetito, ne risente perché i suoi livelli diminuiscono. Ci sono persone che hanno abitudini di vita adeguate per la perdita di peso e non riescono a raggiungerla perché non riposano correttamente, quindi è molto importante identificare la causa di un cattivo riposo e cercare di risolverla per poter raggiungere l’obiettivo.

Cosmetici brucia grassi

Un’altra buona abitudine è applicare sulle zone in cui si accumula più grasso una crema o gel che contengano principi attivi che aiutino a liquefare il grasso come la carnitina o la caffeina. Queste sostanze generano la mobilizzazione dei grassi, il drenaggio dell’eccesso di liquidi e il mantenimento della pelle idratata e tonica.