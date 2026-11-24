Il presidente della Cei apre l'assemblea ad Assisi parlando di giovani, social, casa e abusi. Una Chiesa che vuole stare accanto alla gente.

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha aperto ad Assisi l’assemblea dei vescovi italiani. Nel suo intervento ha toccato temi sociali e temi interni alla Chiesa, dal clima conflittuale del dibattito pubblico alle proteste dei giovani nelle piazze, fino alla revisione dello Statuto della Cei.

Il materiale disponibile non documenta apparizioni di Zuppi o dei vescovi in eventi mondani o trasmissioni televisive. Per capire quale ruolo la Chiesa si dia nella cultura di oggi, conviene quindi partire da quello che il cardinale ha detto all’apertura dei lavori.

Una Chiesa che sta accanto a chi è debole

Zuppi ha indicato come filo dei lavori il cammino verso il Natale: “Vorrei che fosse questo il filo dei nostri lavori: il cammino verso il Natale, che è anche il cammino della Chiesa.” Nel discorso ricorre l’immagine di una Chiesa che sta dentro la vita della gente, accanto a chi ha paura, a chi è solo e a chi è ferito dalla guerra.

Il cardinale ha anche descritto una società “ammalata di polarizzazione”, in cui la Chiesa è chiamata a essere “casa aperta”. Ha collegato questo clima ai social e ad altri strumenti che amplificano le divisioni, parlando di antagonismi, giudizi duri e polemiche. Il suo richiamo è netto: “Guai a chi divide”, seguito dall’invito a cercare quello che unisce.

Giovani, violenza e social

Zuppi ha condannato la violenza delle proteste giovanili, aggiungendo che bisogna “cogliere le loro istanze di futuro”. Ha definito i ragazzi “figli nostri, delle nostre città e delle nostre scuole”, e ha spiegato che la rabbia spesso nasce dalla solitudine e dalla mancanza di adulti credibili.

Sul punto della sicurezza il cardinale è stato chiaro: “la sicurezza è necessaria, ma la sola repressione contiene, non educa”. Ha chiesto che oratori, parrocchie e scuole diventino luoghi di ascolto e di responsabilità.

Statuto della Cei, abusi e sacerdoti

Sul piano interno, Zuppi ha avviato il percorso di revisione dello Statuto della Cei, che ha descritto come un processo di discernimento ecclesiale e sinodale. Ha ricordato il percorso dei Convegni nazionali, da Loreto (1985) a Firenze (2015), fino al Cammino sinodale (2021-2025), e ha concluso: “Oggi quel modo di essere Chiesa ha un nome preciso: sinodalità”.

Sul tema degli abusi, il cardinale ha annunciato la presentazione di uno studio pilota commissionato all’Istituto degli Innocenti di Firenze e al Centro per la Vittimologia e la Sicurezza dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sugli abusi commessi da chierici in Italia nel periodo 2001-2021. Ha sottolineato che “al centro restano le vittime”.

Zuppi ha poi rivolto un invito ai preti, ricordando che “Ogni Pastore vive e serve dentro una fraternità: anche noi abbiamo bisogno che Pietro ci prenda per mano e ci confermi”. I sacerdoti sono invitati a partecipare numerosi all’incontro con il Papa del 12 dicembre, preceduto l’11 dicembre da un pomeriggio di riflessione e da una Veglia. L’assemblea prosegue fino al 25 novembre, quindi chi segue i lavori della Cei può controllare i prossimi appuntamenti in calendario.