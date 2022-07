Tommaso Zorzi si è sfogato via social per gli insulti omofobi da lui ricevuti (alcuni dei quali scritti da una donna incinta).

Tommaso Zorzi ha mostrato ai fan dei social alcuni degli insulti omofobi da lui ricevuti e ha replicato contro chi glieli ha inviati (tra cui una donna incinta).

Tommaso Zorzi: gli insulti omofobi

Tommaso Zorzi ha condiviso sui social alcuni dei messaggi omofobi da lui ricevuti e si è sfogato per il fenomeno dell’omofobia in Italia e si è scagliato anche con una donna incinta che, dopo avergli scritto “fr**io” nei direct, ha anche scritto tra i suoi commenti: “Se nascesse fr**io? Sarebbe un problema da affrontare”.

L’ex vincitore del GF Vip le ha replicato affermando: “Beatrice, una donna incinta, che invece di dedicarsi all’amore per la creatura si dedica all’omofobia. Diamo un volto all’odio“. E ancora:

“Io sinceramente sono stufo di vedere la facilità con cui certa gente si riempie la bocca e la tastiera di termini omofobi o comunque di odio sui social. Non credo che debbano rimanere impuniti. Io quando ho la possibilità di esporre qualcuno lo faccio.

Poi non sono d’accordo di andare ad insultarli sotto alle loro foto, non si combatte così l’omofobia. Però è anche giusto che questa gente si renda conto che prima o poi ci sarà qualcuno che non te la lascia passare liscia. Dato che non ho gli strumenti adatti da parte del governo, con la bocciatura del DDL Zan, io che posso faccio da me. Spero che adesso che è stata esposta ci penserà”, ha dichiarato l’influencer.