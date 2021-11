È arrivato il momento di annunciare le collezioni di abbigliamento per questo inverno, e Zara è già corso in aiuto agli amanti dello stile. Il brand di fast fashion spagnolo ha preso ispirazione dalla moda di lusso, riproponendo gli stili più fashion in versioni disponibili per ogni portafoglio.

Vestiti in maglia, maglioni e salopette in eco pelle, ce n’è per tutti i gusti. Però le vere punte di diamante per questa collezione di Zara per l’inverno 2021-2022 sono i capi in viola e le paillettes.

Zara per l’inverno 2021-2022: gli outfit per tutti i giorni

La prossima collezione del brand di moda spagnolo deve la sua ispirazione alle ultime passerelle dei grandi marchi. Anche se si tratta di un marchio di fast fashion, Zara riesce a rendere disponibili a tutti capi eleganti e senza tempo.

La parola chiave per gli outfit di tutti i giorni è Minimal. Non per questo dobbiamo però rinunciare a farci notare: basta un capo senza fronzoli, impreziosito da un solo punto luce per rivoluzionare il nostro look. In questo caso la soluzione ideale è un abito in maglia; nella nuova collezione di Zara ne troverete molti. Si va dagli elementi in gioiello al tessuto in velluto per abbellire un abito senza esagerare con i dettagli.

Per un outfit di tutti i giorni, Zara ha puntato su cappotti e capispalla con fantasie di tutti i tipi. Ci sono modelli per ogni gusto, con lunghezze, colori, texture e fantasie diverse. Per questo inverno spiccano decisamente le stampe animalier e soprattutto quelle floreali. Non mancano ovviamente anche i modelli più classici, ideali anche per la sera: cappotti neri o dai toni neutri, magari abbelliti da polsini in finta pelliccia che rendono il nostro outfit più raffinato. Se preferite invece un aspetto più sportivo e funzionale, Zara vi viene incontro con piumini di tutti i tipi e una vasta selezione di giacche-camicia.

Lo stile ideale per le feste

L’inverno prevede anche l’arrivo delle feste: Natale e Capodanno sono dietro l’angolo, e per l’ultima notte dell’anno strass e paillettes rimangono un must have. La moda del momento prevede un ritorno allo stile degli anni Ottanta, e il luccichio della sera può essere sfruttato anche in occasioni speciali diurne. Attenzione però a non esagerare con gli accessori: quando si cercano gli abbinamenti per un abito di strass è meglio non aggiungere troppi elementi all’outfit, già appariscente di suo. Tornano di moda anche le scollature più intraprendenti; soprattutto per le serate di festa è giusto osare.

Nella collezione inverno 2021 2022 di Zara tornano anche i vestiti in finta o eco pelle. Total black e adatti per qualsiasi occasione. Uno dei grandi protagonisti di questo periodo è poi il colore viola. Dalle giacche ai maglioni, fino alle gonne e ogni tipo di accessorio. Se corredato da particolari dorati come bottoni o altri punti luce, il vostro outfit viola di donerà sicuramente un’aria regale e super alla moda. Abbondano poi maglioni, pullover e felpe imbottite di tutti i tipi. Cashmere, lana ed eco pelliccia sono i materiali della stagione: con un minimo di attenzione verso il colore e la fantasia potrete abbinarli per qualsiasi occasione.