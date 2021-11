La stagione più fredda dell’anno è ormai iniziata, ma non dobbiamo certo rinunciare a indossare un bell’abito per sentirci più eleganti. Fortunatamente abbiamo l’imbarazzo della scelta anche quando ci troviamo di fronte alle temperature più rigide. Per mantenere un look curato e alla moda non è necessario scoprirsi, basta trovare gli abiti in maglia per l’autunno inverno 2021 più adatti a noi.

Ideali per qualsiasi evento, con i giusti accessori e calzature anche il capo più semplice può diventare elegante e raffinato.

Abiti in maglia autunno inverno 2021: i vestiti a costine

Un must have della stagione, i vestiti a costine sono una delle soluzioni migliori per affrontare con stile la stagione più fredda. Eleganti e sempreverdi, gli abiti a costine sono il capo ideale per chi ha un fisico esile e slanciato.

Il tessuto aderente conferisce infatti una forma sinuosa alla nostra silhouette, mettendo in evidenza le nostre curve. Reperibile ovunque, si tratta di un elemento necessario nel nostro guardaroba; accompagnato da un paio di anfibi il look sarà già perfetto. Se avete anche voglia di osare un po’ di più per le occasioni speciali l’ideale è trovare un vestito a costine scuro, e puntare tutto su una scollatura importante. In questo caso è fondamentale trovare la tipologia di scollatura che più si addice al nostro viso e fisico, per non cadere nel volgare.

I look autunno inverno più sbarazzini

Se invece puntate a un look più sbarazzino da sfoggiare in una giornata qualsiasi, l’ideale è puntare su colori più tenui. Ancora, se la comodità è l’aspetto per voi più importante di un outfit, potreste dare una possibilità agli abiti in maglia oversize. Lunghi fino alle cosce, pratici, morbidi e caldi al punto giusto per affrontare anche la giornata più fredda: gli ingredienti perfetti per un look confortevole e alla moda. L’ampiezza della gonna permette anche diversi abbinamenti; potete quindi indossare un paio di collant, di leggins, e persino jeans. Una volta trovato l’abbinamento perfetto non resta che scegliere le scarpe e l’outfit sarà completo. In questo caso l’accessorio migliore è sempre un paio di stivaletti con tacco, per slanciare la nostra figura nascosta dall’abito oversize.

Gli abiti in maglia per le occasioni speciali

Gli abiti in maglia diventano l’opzione migliore anche per le occasioni speciali durante la stagione più fredda. Il trucco sta tutto nei particolari: poche e semplici accortezze possono rendere un semplice vestito la star della vostra serata. Maniche a palloncino, ruches e volants sulle spalline possono impreziosire un outfit semplice e delicato, donandovi un look elegante senza esagerare con i dettagli. Altrimenti si può optare per strass e brillantini: con la luce giusta cattureranno gli occhi di tutti i presenti, senza dover ricorrere a ulteriori accessori. Ancora, un’altra opzione è quella degli abiti in maglia dal taglio asimmetrico: con le giuste stampe e fantasie il vostro look si distinguerà subito da quello di tutti gli altri presenti. Per la sera è meglio optare per i vestiti più lunghi, sotto al ginocchio, a cui accompagnare un paio di scarpe col tacco classiche. Se invece preferite un aspetto più giovane, basta sostituire i tacchi con un paio di anfibi.