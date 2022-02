Se è vero che il settore dei matrimoni sta finalmente ripartendo dopo un lungo stop causato dalla pandemia da Coronavirus, è anche vero che, purtroppo, per lo stesso motivo sono in tanti gli sposi che prima di pensare a come festeggiare il grande giorno sono costretti a farsi quattro conti in tasca.

Avete quindi in programma di sposarvi a breve ma il budget che vi siete imposte non vi permette uno di quei meravigliosi abiti da atelier? A darvi un’elegantissima alternativa ci pensa Zara con la sua nuova linea di abiti da sposa low cost. Ecco il segreto del successo di questa particolare iniziativa, che comunque non è nuova nel settore della moda a basso costo.

Arriva da Zara l’abito da sposa low cost

C’è chi per l’abito da sposa non vuole badare a spese, perché ci si sposa una sola volta nella vita, almeno si spera, e per quel giorno si vuole essere davvero perfette. Ma c’è anche chi preferisce allargare il proprio budget su altro e accontentarsi di un abito da sposa a basso costo da riutilizzare, magari, anche in altre occasioni senza sentirsi obbligate a tenerlo chiuso nell’armadio per paura di rovinarlo, ma anche in questo caso, le più romantiche sperano sicuramente non sia per un secondo matrimonio.

Proprio per venire incontro alla seconda categoria di pensiero Zara ha pensato di realizzare una personale linea di abiti da sposa low cost che sicuramente non hanno nulla da invidiare all’abito da sposa più costoso. Ecco tutto quello che sappiamo sui materiali e ovviamente anche sul prezzo.

La linea di abiti da sposa

Quello che si può dire a primo impatto guardando gli abiti da sposa del colosso spagnolo della moda low cost è che sono caratterizzati da linee molto minimal, che scivolano sul corpo senza però costringerlo e tessuti satin in bianco o avorio, castigatissimi e accollati, a maniche lunghe e con scollatura sulla schiena o ancora più semplice con spalline finissime. Ma veniamo alla parte più interessante, o almeno a quella che interessa alle spose che non vogliono spendere troppo per il proprio abito: il prezzo dei capi di questa linea di Zara davvero speciale si aggirano attorno ai 70 euro, fino ad un massimo di 160.

Un prezzo davvero competitivo, a cui se si vorrà si potranno aggiungere gli accessori come gioielli, fermagli e ovviamente le scarpe sempre del brand spagnolo. Ampia scelta anche per vestire eventuali damigelle, che da Zara potranno trovare tantissimi abiti adatti agli eventi come questo.

Low cost e wedding, Zara non è il primo brand ad occuparsene

Un’idea sicuramente vincente quella avuta da Zara e soprattutto molto conveniente per le tasche di tantissimi sposi. Ma non sarebbe la prima volta che un brand low cost si allarga anche al settore wedding.

La prima infatti fu H&M, che nel lontano 2014 lanciò la sua linea dedicata alle spose. Il successo fu tale che venne riproposta anche nel corso degli anni. Anche OVS, infine, tra le sue collezioni ha proposto abiti per spose e damigelle.