Ha recitato in numerosi film e serie-tv; il pubblico lo conosce soprattutto per avere preso parte ad American Horror Story: Asylum, a Star Trek e a Heroes. Stiamo parlando di Zachary Quinto, noto attore e produttore americano.

Andiamo alla scoperta della sua vita e della sua carriera professionale.

Zachary Quinto: tutto sull’attore di Star Trek

Nato a Pittsburgh sotto il segno dei Gemelli il 2 giugno 1977, Zachary Quinto ha attualmente 45 anni.

Molti si chiederanno se nelle vene di Quinto scorre un po’ di italianità; la risposta, in effetti, è sì. L’attore, infatti, è per metà italiano e per metà irlandese. Ha vissuto la sua infanzia a Pittsburgh insieme alla madre Margo e al fratello Joe. Il padre, John, è scomparso quando lui aveva solamente 7 anni a causa di un cancro.

Dopo il diploma, ottenuto nel 1995 presso la Central Catholic High School, ha scelto di iscriversi all’Università, in particolare presso la School of Drama, laureandosi nel 1999.

Appassionato di recitazione sin da giovanissimo, Zachary Quinto debutta sullo schermo grazie a una miniserie intitolata The Others. Seguono diverse apparizioni in numerose altre serie, come: CSI – Scena del crimine, Il tocco di un angelo, Streghe, Six Feet Under, Joan of Arcadia, Lizzie McGuire, 24, So Notorious.

Nel 2006 entra ufficialmente nel cast della serie Heroes dove interpreta il ruolo del serial killer Gabriel Sylar Gray. Un anno dopo, nel 2007, dopo essere stato inserito nella lista degli uomini più sexy del pianeta, entra a fare parte del mondo di Star Trek, dove interpreta il giovane Spock.

Grazie al personaggio Spock Zachary Quinto acquista una notevole notorietà; notorietà che continua ad ampliarsi negli anni, facendolo arrivare, nel 2011, a recitare in una delle serie horror più longeve di sempre: American Horror Story. Quinto recita nella prima stagione della serie, dove interpreta Chad, ma non solo. Nella seconda stagione, infatti, veste i panni del dott. Oliver Thredson, uno dei personaggi principali della stagione. La sua interpretazione in American Horror Story gli fa ottenere una nomination agli Emmy Awards come migliore attore non protagonista.

Nel 2018 partecipa anche a un musical di Broadway, intitolato The Boys in the Band.

Oltre ad avere recitato in numerosi film e in numerose serie televisive, Zachary Quinto ha preso parte anche a diversi cortometraggi (Boutonniere, 2009; Hostage: A Love Story, 2009; Before After, 2009; Before After II, 2010) e ha anche lavorato come doppiatore per la serie animata Invincible, uscita nel 2021.

L’attore non è particolarmente attivo sui social media: il suo profilo Instagram, infatti, pare non esistere, mentre su Facebook pubblica sporadicamente qualche contenuto. I suoi fan, invece, ci tengono molto a mostrare qualcosa di lui: su Instagram infatti ci sono alcuni profili dedicati a lui e gestiti interamente dalle persone che lo seguono con affetto.

La vita privata di Zachary Quinto

Sulla vita privata dell’attore americano non si hanno particolari informazioni. Nell’ottobre 2011 Quinto ha fatto coming out durante un’intervista al NY Magazine. In particolare, Zachary ha scelto di dichiararsi omosessuale pubblicamente dopo il tragico suicidio di Jamey Rodemeyer, vittima di bullismo proprio a causa del suo orientamento sessuale.

Nel 2012 si fidanza con Jonathan Groff, anch’egli attore, ma solo dopo un anno i due si lasciano. Nel 2013 Quinto si fidanza con il modello Miles McMillan, ma anche questa volta l’amore si conclude dopo qualche anno, nel 2019.