Vitamina D carente: cause e migliori rimedi

Le vitamine sono molto importanti per l’organismo dal momento che aiutano a migliorare determinate funzioni. Tra le varie, la vitamina D ricopre un ruolo importante e fondamentale proprio perché aiuta a regolare il sistema nervoso. Chi è carente di questa vitamina va incontro a una serie di problematiche che è possibile trattare con rimedi a base naturale e integratori.

Vitamina D carente

Appartiene al gruppo dei pro ormoni e ha il compito di proteggere le ossa, il sistema nervoso ed è molto utile anche per regolare l’umore. Il compito principale della vitamina D è assorbire il calcio da parte dell’intestino. Una carenza di questa vitamina può portare al rischio di osteoporosi, soprattutto quando si raggiunge una certa età e anche ad altre malattie e patologie.

Un giusto apporto è molto utile per l’organismo dal momento che aiuta a mantenere in salute le ossa dello scheletro e i muscoli.

Scoperta per la prima volta intorno al 1919, quando si è constatato che le condizioni dei bambini rachitici subivano dei miglioramenti e benefici se sottoposti ai raggi del sole. Nel frattempo, gli studi sono proseguiti con notevoli proprietà che ha la vitamina D per la salute delle ossa.

Per rimediare alla carenza di vitamina D, oltre ai raggi del sole, ci sono anche altri rimedi efficaci e utili. Chi è carente di questa vitamina dovrebbe consumare una serie di alimenti utili a rafforzarla, quali il pesce spada, il salmone, la sogliola, ma anche trote, sardine, uova, compreso latte, fegato, cereali, il latte di soia, i funghi e il riso in modo da aumentarne il fabbisogno.

Vitamina D carente: cause

Nota anche come vitamina del sole, ha un ruolo molto importante in vari processi e le cause di una vitamina D carente dipendono da una serie di fattori che è bene analizzare in modo da capire come trattare questo deficit e cercare di prevenire, nel caso. Tra le cause, vi è sicuramente un insufficiente apporto alimentare, quindi non consumare determinati alimenti e prodotti che possano aiutare.

L’inadeguata esposizione ai raggi del sole, l’uso eccessivo di creme solari non adatte per il proprio fototipo di pelle sono tutti i fattori che possono incidere nel deficit di vitamina D. A queste cause, si possono aggiungere anche poca attività fisica da svolgere all’aria aperta, ma anche vivere in determinate zone che sono distanti dall’equatore.

In caso di carenza da vitamina D, ci possono essere sintomi comuni quali dolore alle ossa e debolezza muscolare, compreso anche sudore alla testa e alle mani. Chi tende a sentirsi troppo stanco e spossato, è probabile che vada incontro a un deficit di questa vitamina. La serotonina tende ad aumentare con l’esposizione al sole, quindi è bene cercare di sfruttare nel modo migliore i suoi raggi.

L’età è un’altra delle possibili cause, infatti i soggetti anziani tendono a soffrire di carenza di vitamina D proprio perché sono soliti passare diverso tempo in luoghi chiusi. Nei bambini un sintomo dell’insorgere di questa carenza può essere dovuto alla comparsa dell’asma. Per trattarla, ci sono soluzioni e rimedi come gli integratori che aiutano a rinforzarla.

Vitamina D carente: rimedi

