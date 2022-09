Federica Pellegrini presto mamma? Le indiscrezioni

Federica Pellegrini sarà presto mamma per la prima volta? Dopo le sue nozze con Matteo Giunta le indiscrezioni a tal proposito sono diventate sempre più insistenti e c’è già chi si chiede se i due torneranno dalla luna di miele non più in due ma in tre.

Federica Pellegrini: il desiderio di maternità

Alcune settimane fa Federica Pellegrini ha realizzato il suo sogno d’amore con Matteo Giunta e, come da lei stessa svelato, dopo il matrimonio potrebbe presto arrivare un bambino. La coppia è infatti alla ricerca di una casa più grande dove costruire una famiglia e tra i fan della Divina c’è già chi si chiede se i due torneranno dalla luna di miele in tre e non più in due.

La campionessa ha svelato che Matteo Giunta desiderasse ardentemente un bambino e, dopo le nozze, lei sarebbe stata più propensa a riflettere sulla questione. “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere”, aveva dichiarato, e ancora: “Fino all’Olimpiade era impossibile pensare a una cosa del genere ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”.

Il matrimonio da sogno della coppia si è svolto a Venezia alla presenza di 160 invitati e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà ai due il futuro.