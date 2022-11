È stata una vera sorpresa, ma pare che abbia funzionato alla grande: Valerio Scanu, l’ex cantante di Amici, ha chiesto al compagno Luigi Calcara di sposarlo. Il video del momento è stato pubblicato su Instagram: Mi vuoi sposare? – risposta affermativa.

Luigi Calcara, siciliano doc ma abitante di Roma, è il compagno di Scanu da luglio 2020: che cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme!

Luigi Calcara: tutto sul compagno di Valerio Scanu

È siciliano, ha 32 anni e vive a Roma: queste sono le principali informazioni che si hanno sul compagno di Valerio Scanu, ormai futuro marito, Luigi Calcara.

Come recita la biografia del suo profilo Instagram (privato), Luigi Calcara è un ingegnere e si è trasferito dalla sua terra natia per lavoro; oggi infatti è professore presso l’Università la Sapienza di Roma, in particolare nel dipartimento di Ingegneria austronautica, elettrica ed energetica.

Prima di diventare professore, però, Calcara ha collaborato per due anni e 6 mesi (2012-2015) con La Sapienza per quanto riguarda alcuni esercizi di laboratorio specifici.

Da gennaio 2014 a marzo 2015, invece, ha svolto un tirocinio curriculare presso l’Enel S.p.A., susseguito da molte altre esperienze nel campo dell’ingegneria che l’hanno portato ad accrescere il proprio livello e a raccogliere un numero sempre maggiore di soddisfazioni. Luigi Calcara nell’ottobre 2020 diventa un ricercatore dell’Università di Roma, per poi firmare un contratto come professore, fino a ricoprire il suo ruolo attuale: Professor of Electric Components, come recita il suo profilo LinkedIn.

Della sua vita non si conoscono particolari informazioni; Calcara è un uomo molto riservato, tanto che i suoi profili social sono tutti privati e lontani dal gossip. Non appartenendo al mondo dello spettacolo, dunque, il compagno di Valerio Scanu ha sempre voluto mantenere una certa privacy sulla sua vita e sul suo profilo professionale.

L’amore con Valerio Scanu e il futuro matrimonio

Luigi Calcara e Valerio Scanu sono una coppia da luglio 2020, ma il 13 novembre 2022 il cantante ex concorrente di Amici ha implicitamente fatto coming out con una romantica proposta di matrimonio. Da sempre molto restio a parlare della sua vita sentimentale, Scanu ha deciso di rompere il silenzio e di agire d’impulso inginocchiandosi davanti al compagno e chiedendogli di sposarlo. Attorno, amici e parenti sbalorditi, hanno applaudito e Luigi Calcara, quasi incredulo e assai sorpreso da ciò che stava vivendo, ha abbracciato il compagno e ha detto “sì”.

Un gesto che ha commosso tutti i presenti, oltre che i protagonisti e un video (pubblicato sui social dal migliore amico di Scanu) che ha fatto letteralmente il giro del web in pochissimi secondi: Luigi Calcara e Valerio Scanu si uniranno in matrimonio.

Ancora è molto presto per parlare di data, luogo, outfit e invitati; per ora basta l’amore tra due giovani ragazzi che hanno voglia di condividere insieme una vita e che, in un mondo spesso controverso, ricco di insidie e di pregiudizi, hanno scelto la vita più luminosa, quella dell’amore, quella che non muore mai, ma che riesce sempre a galleggiare su tutto.

Amor vincit omnia, direbbe qualcuno, perciò auguri a Luigi Calcara e a Valerio Scanu!