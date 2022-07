Un uomo è stato trovato morto in casa a Firenze, si indaga per omicidio dopo che il cadavere era stato trovato in una palazzina di via dell’Olmatello, immobile situato nella periferia nord ovest della città. Gli inquirenti della Polizia di Stato, su input della magistratura fiorentina, stanno procedendo per una ipotesi di reato di omicidio.

La possibilità che gli investigatori stanno vagliando è quella per cui l’uomo possa essere stato vittima di un’aggressione a cui si dovrà dare un perché.

Uomo morto in casa a Firenze

Secondo le prime informazioni che trapelano la vittima avrebbe un’età compresa tra 30 e 40 anni e sarebbe di nazionalità peruviana. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono arrivate a razzo le pattuglie della polizia e con esse il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Antonino Nastasi.

Tracce di sangue dovunque

Nel team di indagine è incluso anche il medico legale. I rilievi della polizia scientifica sono terminati nella notte ed hanno riguardato le molte tante le tracce di sangue nell’appartamento. L’ipotesi è che il cittadino di origini peruviane sia stato accoltellato oppure colpito con un pezzo di vetro. Gli investigatori sono al lavoro per risalire all’autore del delitto e soprattutto per ricostruire la dinamica dell’accaduto.