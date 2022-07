Buone notizie per i fan di Uomini e Donne: Mediaset lancia la maratona del programma di Maria De Filippi. Vista la pausa estiva del programma di Canale 5, il Biscione ripropone le storie che hanno maggiormente emozionato i telespettatori.

Uomini e Donne: Mediaset lancia la maratona

Uomini e Donne è andato in pausa da oltre un mese e i telespettatori si sentono orfani di tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri. Il programma di Maria De Filippi, in onda da oltre 25 anni, è uno dei format di punta di Canale 5 ed è per questo che Mediaset ha pensato di lanciare la maratona. Dal mattino presto al tardo pomeriggio: i fan di U&D sapranno come tenersi impegnati in queste calde giornate estive.

Maratona Uomini e Donne: dove e quando va in onda?

Dallo scorso 17 luglio, Mediaset Extra, sul canale 55 del digitale terrestre, trasmette la maratona di Uomini e Donne. L’appuntamento con il programma di Maria De Filippi inizia alle ore 7:00 e va in onda ininterrottamente fino alle 18:00. Ogni giorno, quindi, vengono trasmesse ben otto puntate. La stagione che sta andando in onda è quella 2021/2022.

Uomini e Donne: maratona in attesa della nuova stagione

La maratona di Uomini e Donne andrà in onda fino all’inizio della nuova stagione.

Anche se non abbiamo ancora una data ufficiale, Maria De Filippi e la sua squadra dovrebbero tornare in onda a partire dal 5 settembre. Le registrazioni, invece, dovrebbero iniziare intorno al 25 agosto.