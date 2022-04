Uomini e Donne: chi è la nuova dama Catia Franchi

A Uomini e Donne è approdata una nuova dama, Catia, sorella di una famosa stilista italiana.

Chi è Catia Franchi

Catia Franchi, nuova dama del trono over di Uomini e Donne, è la sorella della stilista Elisabetta Franchi. Come sua sorella anche lei è appassionata di moda e lavora proprio per la famosa casa di moda italiana.

Non sono note molte informazioni sulla vita privata di Catia Franchi che, a quanto pare, è single. Lei stessa ha infatti scelto di approdare al programma di Maria De Filippi per cercare di trovare il vero amore e, nel frattempo, si è resa protagonista di una lite con Biagio che ha attirato l’attenzio di fan e telespettatori. Catia ha una figlia, Naomi Michelini, balzata recentemente agli onori delle cronache per una presunta liaison con l’imprenditore Tomaso Trussardi (tornato single dopo la fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker).

Il gossip è stato ripetutamente smentito dai due diretti interessati.

La lite con Biagio

A Uomini e Donne Catia si è inserita in una lite tra Biagio Di Maro e Jolanda, e ha tuonato contro il cavaliere che, dopo aver corteggiato un’altra dama (di nome Laura) sarebbe tornato sui suoi passi in studio una volta rivista Jolanda.

“Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto”, ha dichiarato Catia dopo aver assistito al comportamento di Biagio.

In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la sorella di Elisabetta Franchi riuscirà a trovare l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi.