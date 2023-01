Il semipermanente alle unghie è una delle certezze in fatto di manicure: tra le tendenze per l'inverno 2023? Opachi, naturali, colori, french e glitter

La passione della manicure continua ed è sempre più difficile riuscire a resisterle. Avere le mani in ordine e le unghie ben curate è una delle coccole più soddisfacenti che ci possano essere.

Tra le manicure più gettonate c’è sempre lui, il semipermanente: scopriamo le tendenze principali della stagione invernale 2023.

Semipermanente: le tendenze dell’inverno 2023

L’inverno 2023 pare essere un po’ in ritardo in fatto di temperature, eppure le tendenze continuano a nascere, soprattutto quando si tratta di manicure di stagione.

Quando si parla di unghie, il colore è sicuramente il primo elemento che viene in mente. Le unghie colorate sono sinonimo di ordine e di eleganza: ma quali sono i colori in trend per l’inverno 2023?

Tra i must have del semipermanente mani della stagione invernale ci sono i colori neutri, i colori scuri, colori più vivaci, french glitterate e tonalità pastello sempre presenti.

Sicuramente il Viva Magenta (colore Pantone dell’anno) è tra i colori più gettonati, proprio come lo era stato il Very Peri, tonalità del 2022.

La french manicure glitterata di Chiara Ferragni: tendenza 2023

Chiara Ferragni ha lanciato una nuova tendenza e, come si può immaginare, sono già migliaia le ragazze che hanno scelto di riproporla. Si tratta della nuovissima french manicure glitterata, scelta dall’imprenditrice in un total pink super luminoso.

Sicuramente scegliere un semipermanente con french manicure si riconferma una scelta azzeccata se si parla di tendenze. Evergreen per eccellenza, la french manicure dona eleganza, originalità e raffinatezza alle unghie. Scegliete le tonalità che più vi piacciono; potreste pensare di osare come Chiara Ferragni, scegliendo varianti bicolore, dove le lunette delle unghie sono in contrasto con il resto dell’unghia.

Semipermanente opaco: l’inverno 2023 lo ama

Tra le tendenze per l’inverno 2023 il semipermanente dai colori opachi è d’obbligo. Le tonalità opache, lontane dallo scintillio dei glitter e luminosi, continuano a fare innamorare. Portatrici di eleganza e di grande femminilità, le unghie con semipermanente opaco si divertono a giocare sia con tinte unite inedite, sia con nail art particolarmente originali. Via alla creatività.

Unghie naturali, sempre attuali

Il semipermanente mani naturale è forse l’evergreen per eccellenza. Non passa mai di moda e ogni stagione lo ripropone come tendenza, perché non stanca mai. Semplice ma d’effetto, il semipermanente naturale è sinonimo di eleganza e di glamour. Tra le tonalità più gettonate per l’inverno 2023 rientrano il color crema caldo e avvolgente, il bianco latte sul quale aggiungere, eventualmente, una spolverata di dettagli chic e infine il color pesca, passe-partout d’eccellenza.

Nail art sì o nail art no?

L’inverno 2023 non teme la creatività, ma la accoglie, anche se a dosi più soft. Perciò, se siete amanti delle applicazioni e dei dettagli originali, sappiate che le nail art continuano a fare tendenza. Sfumature gioiello, piccoli disegni d’arte, colori intensi e voglia di esprimere la propria personalità.

Il semipermanente unghie rimane una certezza. In pochi e semplici mosse riuscirete a ottenere mani ordinate, curate ed estremamente eleganti. Scegliete ciò che vi rappresenta e, se avete voglia di cambiare, uscite dalla vostra comfort zone, a volte è necessario.