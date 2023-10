Scopriamo qualche idea semplice e originale per le unghie in perfetto stile Halloween 2023.

Unghie Halloween 2023: 15 idee per nail art semplici ma ad effetto

Il 31 ottobre si festeggia Halloween, ovvero la festa delle streghe, ed è il momento perfetto per sfoggiare uno stile più dark e gotico, con dettagli da brivido. Sangue finto, pipistrelli, zucche, ragni, fantasmi, serpenti, lune e tanti altri dettagli pieni di magia possono fare la differenza, anche quando si parla di nail art. Grazia ha preparato una lista di idee davvero da non perdere, per rendere il vostro look perfetto per questa festa così spaventosa.

Scopriamo le 15 idee per nail art semplici ma ad effetto per Halloween 2023:

French manicure di Halloween: bianco e nero con piccoli dettagli in arancione. Una classica manicure in stile gotico, con pipistrelli, zucche, stelle e candy corn, ovvero tipici dolcetti americani, luogo in cui è nata la festa; Unghie arancioni con glitter e zucche: un’idea meno gotica e più colorata, con un arancio cremoso per una nail art opaca con zucche e glitter color oro. Sicuramente un effetto molto più chic; Nail art con fantasmi: un’alternativa simpatica alla solita french, con piccoli fantasmi sulle punte delle dita; French con ragni: un’altra french manicure molto chic, in un grigio traslucido, abbinata a piccoli ragni con pietre preziose e brillantini; Unghie nude con ragnatele: un tocco dark ma raffinato, per dedicarsi ad Halloween ma in un modo più soft. Unghie lunghe a mandola in bianco sfumato, arricchite da decorazioni di ragnatele; Manicure multi-style: unghie nude con decorazioni in bianco, nero e arancione, per tutti i gusti, dai pipistrelli, ai fantasmi, fino ai ragni; Nail art magica: unghie colorate di viola, nero e bianco, con tocchi di verde acqua, con disegni di occhi, serpenti, lune e stelle; Unghie nude con fantasmi e stelle: un’idea molto semplice sono le unghie nude con solo le decorazioni di piccoli fantasmi e stelle d’oro; French manicure Pennywise: per un look molto più spaventoso, si tira in ballo il diabolico clown Pennywise, con una french manicure insanguinata, con tanto di palloncino rosso; Unghie opache con teschi: unghie di media lunghezza ovali e opache, con un brillante lilla decorato con fiori ‘macabri’ con teschi e occhi; French manicure glitter con stelle: una proposta perfetta per chi ama il look originale da festa ma non troppo “splatter”. Una french scura con bagliori glitterati in fucsia, viola e rame, con tanto di decorazioni di stelle; Unghie lunghe in stile vampiro: lo stiro vampire-chic piace sempre moltissimo. L’idea giusta sono le unghie lunghe e affusolate con french nera e accent con cuore; Unghie arancioni sfumate: l’arancione è sicuramente il colore di Halloween, delle zucche, e decorato in nero e bianco è ancora più elegante; Bianco e nero con stelle: le unghie in nude latteo decorate con elementi neri e stelle, lune e fiamme a contrasto. Un’idea semplice ma davvero di grande effetto; Manicure con insetti: un’idea originale è sicuramente quella di aggiungere dei piccoli insetti alla vostra nail art per un effetto “spaventoso”.

