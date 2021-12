Non avete trovato l’ispirazione per la manicure da sfoggiare a Capodanno 2022? Allora è proprio a voi che si rivolge la nostra piccola raccolta di quelle che sono le idee più belle per iniziare il nuovo anno in linea con le tendenze in fatto di nail art.

Scopriamola insieme.

Unghie per Capodanno 2022

Tra i colori più classici come il rosso porta fortuna, l’elegante blu e il bianco ottico, pare che a spiccare sia proprio l’oro. Su tutta l’unghia o solo per alcuni piccoli dettagli e anche nel make up, questo colore sarà il vero protagonista del Capodanno 2022. Pronte a scintillare come non mai? Ecco, tra le innumerevoli proposte, alcune idee bellissime assolutamente da replicare!

Dal total gold al rosso porta fortuna

Per Capodanno 2022 potrete davvero sbizzarrirvi con lo stile che più vi piace! C’è infatti chi preferisce manicure più delicate, con una spolverata di glitter sulle french e chi invece decide di optare per un “total gold” d’effetto, con una manicure a specchio oppure scintillante.

Le unghie pitturate con colori lattiginosi, insieme a quelle effetto nude, rimangono un must adatto a tutte le occasioni, anche a Capodanno. Soprattutto se impreziosite da qualche dettaglio come i brillantini, ovviamente dorati. L’effetto finale è davvero molto chic.

Come dicevamo, anche le unghie effetto nude sono un must. Ideali quando si vuole andare sul sicuro, sono anche la scelta giusta se si vuole valorizzare la propria mano con un effetto ottico più affusolato. Per Capodanno 2022, rimanendo in tema di colori metallizzati, possono essere anche affiancate ad un delicatissimo rose gold.

Le personalità più decise invece, potranno optare per quella che sembra essere un’accoppiata davvero vincente e decisamente grintosa, ovvero l’abbinamento tra l’oro e il nero. Una scelta che mixa lo stile rock ad uno più elegante per un risultato davvero “wow!”.

C’è poi chi a Capodanno non riesce a rinunciare al colore portafortuna per eccellenza: il rosso. Acceso oppure più scuro, perché non accostarlo a quello che è invece il colore di tendenza? L’accoppiata tra oro e rosso si rivela ancora una volta un successone!

Quasi in contrapposizione con le unghie nere e oro, sono le unghie bianche e oro. Bellissime quelle che concentrano le decorazioni solo sulle french, lo sono altrettanto quelle più elaborate, magari con un effetto knitted, perfetto per i mesi invernali.

I consigli per una manicure perfetta

Prendersi cura di mani e unghie è importante non solo per avere un aspetto sempre gradevole, ma anche per mantenerle in salute. Ma come fare una manicure davvero perfetta a casa? Prima di tutto è importante la pulizia e potrete farla con una

bacinella di acqua tiepida a cui dovete aggiungere un cucchiaio di amido di riso che ha un’azione lenitiva ed emolliente.

Rifinite la forma e la lunghezza delle unghie con forbicine e lima secondo le vostre preferenze, se volete, eliminate le cuticule spingendole delicatamente con un bastoncino apposito verso la base delle unghie. Passate poi all’applicazione dello smalto e una volta asciutto, applicate sulle unghie un olio nutriente dall’azione rinforzante.