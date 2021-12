Una fiction che è piaciuta ai telespettatori e, i più fedeli, sperano di rivedere presto sul piccolo schermo Alessandro Gassmann e gli altri protagonisti. Desiderio esaudito: “Un professore 2” è stato confermato.

Un professore 2 è confermato

Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino torneranno con la seconda stagione di “Un professore”.

La notizia ha entusiasmato i fan, che sui social hanno subito commentato con l’hashtag #UnProfessore2, schizzato in breve tempo al vertice della classifica dei trend.

Un professore 2 è confermato: l’annuncio

A dare l’annuncio, confermando la seconda stagione della fiction “Un professore”, è stata la giornalista Paola Guarnieri durante il programma radiofonico “Tutti in classe”, in onda su RaiRadio1.

Lanciando la canzone di Francesco Gabbani che è anche la colonna sonora della seguitissima serie tv, la giornalista e conduttrice ha ricordato: “Spazio Tempo fa da colonna sonora a una fiction Rai, che si occupa proprio di scuola, “Un professore”. Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra, professore di filosofia”.

Poi ha rivelato che la “fiction di cui è stata appena confermata anche la seconda stagione“, sottolineando che “la scuola continuerà a essere presente anche sui canali televisivi Rai”.

Un professore 2 è confermato: le anticipazioni

In un’intervista che lo sceneggiatore Sandro Petraglia ha rilasciato a Fanpage.it aveva parlato della seconda stagione di “Un professore”, sebbene non fosse ancora arrivata la conferma da parte della Rai. Svelando alcune anticipazioni, ha precisato che alcuni personaggi minori potrebbero non esserci più, mentre torneranno gli amatissimi Manuel e Simone.

“Probabilmente nella seconda stagione potremmo perdere le storie ormai chiuse. Bisognerà rinnovare i personaggi della classe. Faremo delle valutazioni. Siccome è un cast con molti personaggi, è impegnativo per noi pensare delle linee narrative ulteriori. Manuel e Simone non sono a rischio. I loro personaggi hanno ancora tanto da raccontare. Io parlo di personaggi minori”, ha dichiarato.