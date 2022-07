I successi per Ultimo si susseguono ormai ininterrottamente. Il giovanissimo cantante a soli 26 anni riempie gli stadi di tutta Italia, con un tour che ha contato oltre 600.000 biglietti venduti. Davvero una cifra da capogiro e un enorme soddisfazione per il giovane artista.

Basti pensare che l’ultima esibizione avventuta a Roma il 17 luglio ha totalizzato la presenza di 70 mila persone, tra cui importanti vip come Mara Venier e Lorella Cuccarini.

Proprio in quell’occasione, Ultimo ha confermato il dispiace di essersi dovuto fermare causa Covid, quando la pandemia ha bloccato totalmente i tour, inclusi il suo, “La favola”. L’esibizione live di Ultimo era dunque attesissima dai fan, ma anche dal cantante stesso, che davanti a tutti ha espresso il desiderio di esibirsi dal vivo il più possibile nel prossimo futuro.

E sembra che il progetto sia già destinato a realizzarsi, visto che “La favola continua”, letteralmente, con il tour negli stadi annunciato per Ultimo anche nel 2023.

Ultimo: continua il successo del cantante e torna il tour nel 2023

“Tutto è diventato sempre più veloce. Non c’è più il valore del tempo, tutto deve consumarsi velocemente, in tutto, dalle relazioni al lavoro, le amicizie. Si è perso completamente il valore del tempo che invece è quello che da il gusto alle cose” ha dichiarato Ultimo durante il suo live e sembra proprio che abbia scelto di impiegare il suo tempo tutto sul palco.

Proprio nel corso della sua ultima esibizione, Ultimo ha fatto partire un countdown video, annunciando così all’entusiastico pubblico il tour negli stadi per il 2023. Chiaramente il nome non poteva essere che “La favola continua” e prevede quattro appuntamenti, due a Milano e due a Roma. Allo Stadio Olimpico, infatti, Ultimo si esiberà il 7 e l’8 luglio 2023 mentre allo Stadio San Siro sarà live il 17 e il 18 luglio 2023. Insomma, la chiusura di tour in cui si annuncia già il ritorno per l’anno nuovo è senza ombra di dubbio una conferma di grandissimo successo.

A riprova di questo, i biglietti per “La favola continua”, messi in vendita dal 26 luglio 2022 su TicketOne e disponibili presso i rivenditori fisici a partire dal 31 luglio, stanno andando già a ruba: nelle prime 6 ore di prevendita sono stati emessi ben 100 mila biglietti. I fan devono quindi affrettarsi a comprarli: i prezzi oscillano tra i 39 per il prato e i 79 per tribuna e primi anelli. Non stupisce la velocità con cui tutti stanno cercando di assicurarsi un posto anche al prossimo tour degli stadi, considerato il successo di quello del 2022 e l’enorme emozione condivisa dal cantante con i suoi amati e sempre più fedeli (nonché numerosi) fan.

“Io dico sempre che avrei fatto musica a prescindere dal risultato, perché era la mia passione ed è la mia passione. Quindi vivete le vostre passioni…”: queste le parole di chiusura dell’esibizione di Ultimo che, in quanto a risultati, non può far altro che dirsi più che soddisfatto.