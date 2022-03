Dopo due rinvii nel 2016 e nel 2018, “Ultima Fermata” è finalmente pronto per andare in onda. Ecco quindi tutto quello che sappiamo su quando andrà in onda il programma che porta la firma di Maria De Filippi, dove vederlo e ovviamente anche sui concorrenti che ne prenderanno parte.

Ultima Fermata, chi sono i concorrenti

Il promo andato in onda su Canale 5 ha mostrato le tre coppie di protagonisti. Si tratta di Jonatan e Adryana, la cui storia dura da 4 anni. Lei vive a Napoli, dove lavora come centralinista, lui invece vive a Nocera Superiore ed è consulente in un salone di automobili.

Ci sono poi Samuel e Valeria, fidanzati da quasi 6 anni e in crisi a causa di quella che sembra essere un’infatuazione di lei.

Valeria ha infatti conosciuto un ragazzo con cui ha instaurato un legame profondo, scatenando la gelosia del fidanzato.

Maurizio e Stefania sono invece sposati da 4 anni, lei vorrebbe allargare la famiglia, lui non si sente ancora pronto due visuali diverse del futuro di coppia che ha portato ad un incrinamento del rapporto a cui però lo stesso Samuel non vuole rinunciare.

Informazioni su messa in onda e voce narrante

“Ultima Fermata”, per rimanere in tema con il titolo dello show, sembra viaggiare sugli stessi binari di “Temptation Island”, ma con volti nuovi. Andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 23 marzo 2022.

Dopo una prima indiscrezione che voleva alla conduzione Stefano De Martino prima e la stessa Maria De Filippi poi, la scelta finale è ricaduta su Simona Ventura, che sarà la voce narrante del programma.