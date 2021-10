Nato come tessuto destinato ad un abbigliamento tipicamente maschile, negli anni ’20 il tessuto Tweed ha attirato le attenzioni dell’iconica Coco Chanel, che oltre ad averne fatto un vero e proprio segno distintivo del suo stile, ha iniziato ad utilizzarlo per creare capi femminili che hanno inevitabilmente fatto la storia della moda.

Impossibile non pensare, infatti, all’inconfondibile giacca con vistosi bottoni gioiello che faceva parte dei tailleur sfoggiati proprio dalla stilista francese.

Nonostante il suo aspetto robusto e la lavorazione grezza, questo tipo di tessuto dona ai capi di questa fattura un’aria molto chic. Proprio per questo motivo, ancora oggi il Tweed è amato da moltissimi, tanto da diventare un vero e proprio must have. Scopriamo di più sulla sua storia e sui differenti modi di indossarlo.

Tweed, il tessuto must have per l’autunno inverno 2021

Come abbiamo già detto, il Tweed è un tessuto tanto resistente quanto elegante nell’aspetto. Due caratteristiche che lo rendono perfetto per realizzare non solo qualsiasi tipo di capo, ma anche accessorio. Con il tempo infatti, il Tweed è diventato un tessuto di tendenza da sfoggiare su minigonne, vestitini, vestiti a tuta, pantaloni, cappellini e addirittura borse! In occasione del Festival del Cinema di Venezia, per esempio, l’attrice Kristen Stewart scelta per interpretare il ruolo di Diana Spencer nel biopic dedicato alla principessa del popolo, è arrivata in Laguna sfoggiando una micro tuta di Chanel, con gambe scoperte e maniche lunghe, impreziosita da delicate catenine sulle tasche e bottoni dorati.

Fortunatamente però, non occorre essere una diva del passato o una star di Hollywood contemporanea per indossare un tessuto come il Tweed e non occorre neanche aspettare un red carpet dedicato solo a noi per farlo. La moda lo ha reso accessibile davvero a tutti, creando capi che possono essere utilizzati per dare il famoso “tocco in più” anche al look più casual.

Tweed, i must have non sono solo Chanel

Se Chanel è stata la promotrice della celebre giacca in questo particolare tessuto, oggi sono tantissimi i brand che si ispirano proprio a questo capo. Ne è un perfetto esempio la giacca in tessuto Tweed di Valentino, parte di un completo a pantaloncino e si riconosce per via dei bordi grossi ed intrecciati. Si può scegliere se indossare l’intero completo, oppure abbinare la giacca ad un pantalone total black. Qui vi proponiamo la versione a pois neri e con bottoni a forma di borchie dorate, ma i modelli sono davvero tantissimi!

Un guardaroba non può definirsi completo senza (almeno) un blazer, un altro capospalla considerato must have. Luisa Spagnoli, per la sua collezione autunno inverno 2021, unisce questo modello al tessuto Tweed sui toni del bronzo e del marrone, per un connubio davvero perfetto.

Pazzo per il Tweed anche Huishan Zhang che lo ha proposto a più riprese e colori su diversi capi. Qui lo vediamo, per esempio, su un completo con pantalone. L’ideale per sostituire il solito paio che si usa in alternativa al jeans e per stare comode e soprattutto calde nei mesi più freddi, ma senza ovviamente rinunciare allo stile. Il colore rosa poi, dona allegria al tutto.

Gli accessori must have in Tweed

Il Tweed ha conquistato anche gli accessori, dalle borse agli zaini, fino addirittura ai cappellini. Molto di moda sono i flat cap, per intenderci, quelli usati nei costumi della serie tv Peaky Blinders. Belli tanto indossati dagli uomini quanto dalle donne.

Molto romantica invece, la borsa di Rosantica. Una piccola ed elegante sacca perfetta per portarsi dietro il necessario, ovviamente in tessuto Tweed e impreziosita da una catena dorata come tracolla e come manico.