Tutto ciò che occorre inserire nella lista di nascita del proprio bambino

Il tempo scorre velocemente e, senza nemmeno rendervi conto, sia tu che il tuo compagno siete arrivati agli sgoccioli: state per diventare mamma e papà. Siamo certi che le emozioni che state provando siano enormi, tra quelle più intense che abbiate mai vissuto. Sì, ve le dovete godere tutte ma occorre anche che riflettiate sulla lista di nascita e su quello che desiderate o che avete bisogno di inserire al suo interno. Per facilitarvi il compito, abbiamo deciso di darvi alcune dritte al riguardo.

Dove trovare tutto quello che serve

Prima di spiegarvi cosa è importante inserire nella lista di nascita, preferiamo darvi alcuni suggerimenti su dove farla.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di rivolgervi a rivenditori di prodotti per bambini che consentano di farla online. Uno dei siti specializzati più ricchi di tutto ciò che occorre e che davvero presenta accessori di ottima qualità è Family Nation che, prevedendo l’opzione di fare una lista tramite la linea internet, fa sì che si risparmino tempo e salute.

Discorso che non vale solo per i futuri genitori: anche tutti coloro che sono interessati a fare un dono al nuovo venuto al mondo, per comprarlo avranno bisogno solo di un dispositivo elettronico per visionare la lista di nascita. Elenco che potrete facilmente inviargli voi e che loro potranno consultare in qualunque momento e in qualsiasi posto del mondo si trovino.

Il risparmio, tra le altre cose, riguarda anche l’arrivo dei regali perché verranno recapitati direttamente a casa.

Ma ora passiamo al sodo: cosa occorre inserire in una lista di nascita funzionale e perfetta? Ora ve lo diciamo, ma nel frattempo vi invitiamo a controllare cosa avete già in casa, in modo da non farsi recapitare dei doppioni o qualcosa di cui non avete bisogno.

Cosa inserire

In una perfetta lista regali per la nascita occorre inserire una serie di prodotti per il corredino come, per esempio:

body a manica corta e lunga;

scarpine morbide colorate.

Avrete sicuramente deciso di fare una cameretta per il piccolo, e in questo senso una lista di nascita è un’ottima alleata perché permette di farsi regalare tantissime cose che si riveleranno molto utili, come:

lettino con sbarre removibili;

dispositivo per i rumori bianchi;

biancheria da letto semplice o con varie fantasia;

Molto importanti sono anche i prodotti che servono per l’alimentazione perché, a prescindere dall’allattamento al seno o meno, sono tanti gli oggetti di cui una mamma ha bisogno:

cuscino allattamento in cotone;

tiralatte, manuale o elettrico;

set completo di biberon;

sterilizzatore;

bavaglini impermeabili.

Per quanto sarà un pochino più grande, invece:

robot da cucina per preprarare pietanze per i più piccoli;

seggiolone per mangiare;

borraccia colorata.

Infine, vi consigliamo di non dimenticare accessori che possono essere utili per gli spostamenti:

seggiolini auto;

passeggino compatto e trasportabile;

dispositivo anti abbandono (che è anche obbligatorio per legge);

marsupio per bebè.

E qualche giocattolo perché il gioco è una delle attività attraverso cui i bambini crescono, si sviluppano e apprendono: