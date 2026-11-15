Sabato 14 novembre 2026 Tu sì que vales su Canale 5 ha alternato numeri spettacolari e storie toccanti, con due nuovi finalisti.

La puntata di Tu sì que vales andata in onda sabato 14 novembre 2026 su Canale 5 ha unito spettacolo e momenti di forte intensità emotiva. Il programma, condotto da Paolo Bonolis, ha offerto numeri di acrobazia, canto e danza accanto a racconti personali che hanno catturato l’attenzione del pubblico in studio e da casa.

La storia di Michele Colcera tra motori e rinascita

Il momento più commovente della serata è arrivato con Michele Colcera, atleta paralimpico originario di Venezia ed ex campione giovanile di nuoto paralimpico nel 2019. Otto anni fa un incidente in moto durante una gara di motocross gli ha causato una lesione permanente alla colonna vertebrale. Durante il periodo in ospedale ha provato diversi sport, tra cui il nuoto e il tennis, ma è stata la passione per le auto da drift a restituirgli l’adrenalina che cercava. La seconda vettura, costruita tre anni fa insieme alla sua squadra, lo porta oggi a gareggiare in Italia e in Europa. Accompagnato in studio dalla madre, Michele ha detto di voler diventare un vero pilota. Maria De Filippi ha commentato: “Ci vuole una gran forza a fare quello che hai fatto tu”. Bonolis ha paragonato il suo percorso a quello di Alex Zanardi.

Siparietti e verdetti tra i concorrenti

Non sono mancati i momenti leggeri. Fabio, autista di autobus di 42 anni proveniente dall’Abruzzo, ha portato sul palco una versione di “Io canto” di Laura Pausini con parecchie stonature. Sabrina Ferilli l’ha punzecchiato senza filtri, mentre Bonolis ha chiuso l’esibizione con un secco “Basta”. Più tardi Fabio ha vinto la prova da 1.000 euro. La giovane ginnasta Sofia ha chiuso il suo numero con un tiro di piede centrando il bersaglio e ha ottenuto il sì di tutti i giudici.

Sul fronte dei verdetti, due concorrenti hanno conquistato direttamente un posto in finale. Tra loro i Venice Carnival, duo di artisti russi che vive in Germania, che si sono esibiti in acrobazie accompagnate da una scenografia suggestiva in appena due minuti. Hanno ottenuto il 100% della giuria popolare e l’alzata in piedi di tutti i giudici.