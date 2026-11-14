Sabato sera su Rai 1 torna Ballando con le stelle, tra infortuni, ballottaggi e ospiti d'eccezione.

Il sabato sera di Rai 1 ospita una nuova puntata di Ballando con le stelle, che entra nel vivo della gara. In testa alla classifica c’è Noemi Bocchi, mentre Jimmy Ghione si è salvato grazie a una wild card dopo il ballottaggio. Le attenzioni sono puntate su alcuni concorrenti che potrebbero sorprendere o, al contrario, fermarsi.

Aurora Ramazzotti e il possibile musical

Aurora Ramazzotti è la concorrente più attiva sui social, dove racconta le prove e il dietro le quinte. La sua amicizia con il ballerino Nikita Perotti è diventata un piccolo caso social: i due hanno citato le battute di High School Musical, film Disney diventato un cult per i millennial. Il riferimento ha fatto pensare a un possibile musical in pista. Un quickstep, ballo che Ramazzotti non ha ancora affrontato, potrebbe essere una scelta coerente con la musica Disney, ma non si esclude una nuova prova di danze latinoamericane. La coppia deve ancora affrontare il paso doble e la samba.

Ornella Muti e l’infortunio

Ornella Muti sarà presente in studio, ma non è certo che tornerà in pista. Nella puntata precedente l’attrice ha dovuto interrompere l’esibizione dopo pochi secondi, per un forte dolore alla gamba. La figlia Naike Rivelli ha spiegato sui social che la madre ha tre costole incrinate, una delle quali fratturata in due punti, oltre a un problema pregresso al ginocchio. Muti, insieme a Pasquale La Rocca, non intende arrendersi, ma il corpo potrebbe imporre uno stop.

Ospiti e classifica provvisoria

Ospiti per una notte sono Marco Bocci e Antonia Desplat, protagonisti della miniserie Rai 177 giorni. Il rapimento di Farouk, che racconta il sequestro del piccolo Farouk Kassam avvenuto in Sardegna nel 1992. Presente anche Chiara Pellacani, campionessa di tuffi reduce dagli Europei di Parigi, con cinque medaglie d’oro. Dopo la sesta puntata, con l’eliminazione di Andy Diaz, la classifica provvisoria vede al primo posto Noemi Bocchi con 65 punti, seguita da Manuela Moreno con 60 punti e Riccardo Rossi con 57 punti. Nei pronostici dei bookmaker, la favorita è Aurora Ramazzotti, con Noemi Bocchi e Monica Guerritore più indietro.