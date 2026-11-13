Toni Capuozzo, la voce di Mediaset, è stato un inviatore di conflitti e un padre intenso.

Toni Capuozzo, nato a Palmanova il 7 dicembre 1948 da padre napoletano e madre triestina, ha trascorso più di quattro decenni a raccontare le guerre più cruente del mondo. La sua figura, riconoscibile per le occhiaie di riguardo e la voce roca, si è scolpita nella memoria collettiva grazie a reportage che hanno spaziato dalla ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan.

Le radici politiche e l’inizio della carriera giornalistica

Alla fine dell’adolescenza Capuozzo aderì al PCI, per poi entrare a far parte di Lotta Continua a ventun anni. Il percorso universitario in Sociologia a Trento, segnato da incontri con figure rivoluzionarie, fu interrotto da esperienze di vita ai margini: lavori saltuari, un breve arresto per vagabondaggio in Germania e un viaggio improvvisato in Nicaragua durante la guerra dei Somoza. Nel 1979 approdò al giornale Reporter, dove iniziò a coprire l’America Latina, e nel 1982, durante la guerra delle Falkland, intervistò Jorge Luis Borges. Queste esperienze lo temprarono, preparandolo a diventare uno dei più noti reporter di guerra italiani.

Dal piccolo schermo al grande pubblico

Il salto verso la televisione avvenne con la conduzione di Terra! (2000-2017), programma di approfondimento di Mediaset che lo consacrò come volto di TG5 e TG4. La sua capacità di raccontare con cruda realtà le atrocità dei conflitti lo rese una presenza fissa nelle case degli italiani, capace di trasformare luoghi lontani in un racconto immediato e palpabile.

Missioni in prima linea: Sarajevo, Iraq e oltre

Nel 1992, nella devastata Sarajevo, Capuozzo incontrò Kemal, un neonato di pochi mesi rimasto orfano e con una gamba amputata a seguito di un bombardamento. Con grande pericolo, lo nascose sotto il giubbotto antiproiettile e lo portò a Udine, dove il bambino visse cinque anni in Italia, ricevendo una protesi e l’affetto della famiglia Capuozzo. Kemal divenne più di un ospite: “Non c’è bisogno del DNA per voler bene a una persona come se fosse un figlio”, dichiarò il giornalista, sottolineando il legame profondo che si era creato. Dopo la fine del conflitto, Kemal tornò a Sarajevo, ma rimase per sempre parte della vita di Toni.

Altre missioni ricordate includono il blocco di Betlemme nel 2002, quando le truppe israeliane lo impedirono di uscire dalla Basilica della Natività, e il sequestro vicino a Najaf nel 2004, episodio che dimostrò la sua capacità di affrontare situazioni di estrema pericolosità senza mai rinunciare al principio di raccontare la verità sul campo.

Famiglia, affetti e il ruolo di padre

Capuozzo si sposò con Monica, madre di Marta e Pietro. La vita da inviato lo costrinse a lunghi periodi di assenza, spingendolo a descrivere il proprio ruolo di padre come “poco presente, ma intenso”. Nonostante la separazione, l’ex moglie rimase in buoni rapporti con Toni, contribuendo a mantenere un ambiente stabile per i figli. Marta, adulta, condivise la cura di Kemal, mentre Pietro, affetto da un legame speciale con il bambino bosniaco, lo soprannominò “brat”, termine slavo per “fratello”.

Il rapporto con i figli e con Kemal fu spesso al centro dei suoi interventi pubblici: “Quei bambini potevano essere i miei figli, quei vecchi i miei genitori”, ricordava Toni durante un’intervista, enfatizzando la profonda empatia che guidava il suo lavoro.

Gli ultimi mesi e l’addio al mondo del giornalismo

Il 23 ottobre Capuozzo rivelò su Facebook la diagnosi di un tumore, mostrando una foto nella stanza d’ospedale affiancata da medici e infermieri. Il messaggio era chiaro: “Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”. Il 12 novembre, all’età di 77 anni, il volto di Mediaset si spense. La notizia suscitò reazioni di affetto da parte di colleghi, tra cui Silvio Berlusconi, che gli rivolse una telefonata di ringraziamento; Capuozzo, confuso, credette di parlare con il giornalista Cruciani, dimostrando ancora una volta il suo carattere spontaneo.

Nel suo ultimo saluto, Capuozzo ribadì che il giornalismo non può fermare le guerre, ma può portare alla luce la sofferenza delle vittime: “Il giornalismo non basta, non salva la vita di nessuno, non fermerà mai una guerra”. La sua eredità rimane nella capacità di raccontare, senza filtri, le realtà più dure, e nella testimonianza di un uomo che ha saputo coniugare il dovere professionale con l’amore per i propri cari.