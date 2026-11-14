Home People Gossip Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: festa a tema per Ethan e Achille

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: festa a tema per Ethan e Achille

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata a Uomini e Donne, hanno festeggiato il compleanno dei figli Ethan e Achille con una festa a tema.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata nel programma Uomini e Donne, hanno dedicato una giornata speciale ai figli Ethan e Achille, in occasione del loro compleanno. La festa a tema per Ethan e Achille I due genitori hanno scelto di organizzare un party a tema per celebrare i bambini, coinvolgendo amici e familiari nella ricorrenza. Il video pubblicato sui canali social mostra alcuni momenti della giornata, con i piccoli protagonisti al centro dell’attenzione. Per la coppia, nata dal programma di Canale 5 e oggi molto seguita sui social, l’evento rappresenta un momento di condivisione con il pubblico che li segue da tempo.