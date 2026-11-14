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14 Novembre 2026

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: festa a tema per Ethan e Achille

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata a Uomini e Donne, hanno festeggiato il compleanno dei figli Ethan e Achille con una festa a tema.

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Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: festa a tema per Ethan e Achille

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata nel programma Uomini e Donne, hanno dedicato una giornata speciale ai figli Ethan e Achille, in occasione del loro compleanno.

La festa a tema per Ethan e Achille

I due genitori hanno scelto di organizzare un party a tema per celebrare i bambini, coinvolgendo amici e familiari nella ricorrenza. Il video pubblicato sui canali social mostra alcuni momenti della giornata, con i piccoli protagonisti al centro dell’attenzione.

Per la coppia, nata dal programma di Canale 5 e oggi molto seguita sui social, l’evento rappresenta un momento di condivisione con il pubblico che li segue da tempo.

Autore

Cristian Castiglioni

Cristian Castiglioni, veneziano, iniziò come blogger dopo aver postato una guida sui bacari e ricevuto centinaia di messaggi: quella reazione spinse la sua trasformazione in redattore. Cura contenuti amichevoli e porta in redazione appunti fotografici di vaporetto e cicchetti.

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