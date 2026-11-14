Dalle sfilate di Milano e Londra arrivano le tonalità di smalto da provare questo inverno, dal teal profondo al verde giada.

Le sfilate della moda sono un momento in cui si osservano look, trucco e acconciature, ma quest’anno anche le unghie hanno attirato l’attenzione. Dalle passerelle di Milano, Londra e New York emergono alcune tendenze manicure che orienteranno lo stile invernale 2026, e gli esperti del settore ne hanno individuate le più interessanti.

Calcaterra, Prada e Burberry hanno presentato collezioni dominate da un teal intenso, che è anche il colore più consigliato dagli specialisti per la stagione. Calvin Klein e Lanvin hanno invece reso il grigio il neutro ufficiale dell’inverno. Il giallo burro lascia spazio a un miele ricco e ocra, mentre Valentino e Sandy Liang propongono un mauve delicato. Torna anche il rosso, ma in una versione arrugginita e vintage.

Teal: il blu verde che sostituisce il celeste

Burberry, Calcaterra e Prada hanno scurito i loro blu fino a ottenere un teal più cupo. La nail artist Rosemary, di Washington, lo descrive come un colore versatile, simile a un gioiello, che si abbina sia all’oro sia all’argento. Per una tinta profonda suggerisce LeChat Windy City, mentre Sundays No.36 è un blu-verde più vivace. Per le serate di festa, lo smalto metallico Sally Hansen Zen Retreat riflette bene le luci.

Grigio e miele: due neutri per tutte le stagioni

Il grigio si abbina a quasi tutto, come una sciarpa di lana. Rosemary consiglia le tonalità chiare per le carnagioni con sottotono freddo, come il blu-grigio di Cracked Chasing Calm, mentre per i sottotoni caldi indica il grigio scuro di Nails Inc. Emily. Il miele ricco nasce dal giallo burro più intenso: la nail artist Aja Walton di Brooklyn lo ritiene particolarmente adatto alle carnagioni scure. Essie Jelly Gloss Apricot Jelly sopra Essie Check Your Baggage crea un effetto ambrato, mentre Londontown Lakur Bee’s Knees è un miele arancio più deciso.

Rosso mattone, mauve e beige

Il rosso di quest’inverno tende al mattone, con una sfumatura arancio e un tono vintage. Hang Nguyen di Los Angeles lo descrive come caldo e facile da portare, adatto sia alle unghie lunghe sia a quelle corte. Il mauve rosato, mostrato da Valentino e Sandy Liang, è stato definito da Rosemary “il prossimo clean-girl mani”. Il beige, infine, resta un classico elegante: Jin Soon Choi lo usa in una versione semiopaca che non sembra né troppo rosa né troppo bianca.