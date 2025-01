Preparare la pelle per un trucco luminoso

La notte di Capodanno è l’occasione ideale per osare con il make-up e brillare come mai prima d’ora. La chiave per un trucco di successo in questa serata speciale è partire da una pelle ben curata. Un buon idratante e un primer illuminante sono essenziali per creare una base radiosa. L’obiettivo è ottenere un effetto glow naturale, che faccia sembrare la pelle sana e luminosa. Scegliere un fondotinta leggero, ma a lunga durata, con un finish satinato, è fondamentale per garantire un aspetto uniforme e naturale. Infine, un tocco di illuminante sugli zigomi, sull’arco di Cupido e sulla punta del naso aggiungerà quel tocco di brillantezza che non può mancare.

Occhi scintillanti: il vero focus del make-up

Quando si parla di trucco per Capodanno, gli occhi sono senza dubbio i protagonisti. Quest’anno, i colori must-have includono oro, argento, bronzo e tonalità gioiello come verde smeraldo e blu zaffiro. Gli ombretti glitterati e metallici sono perfetti per catturare la luce, creando un look che non passa inosservato. Un trucco efficace è applicare un ombretto shimmer sulla palpebra mobile e intensificare l’angolo esterno con un colore più scuro per dare profondità allo sguardo. Per chi ama osare, l’eyeliner colorato, magari in oro o verde, può sostituire il classico nero, aggiungendo un tocco di originalità al look.

Labra audaci e sofisticate

Per quanto riguarda le labbra, se il rosso classico non fa per te, ci sono molte altre opzioni da considerare. Le tonalità vinaccia e borgogna sono perfette per un look sofisticato e intenso, specialmente se abbinate a una base luminosa e a un trucco occhi soft. Le labbra ombré, che creano un effetto tridimensionale, sono un’altra tendenza da provare: basta applicare un colore scuro sui bordi e uno più chiaro al centro, sfumando con un pennello. Inoltre, il gloss sta tornando in auge, regalando un aspetto fresco e moderno, mentre i rossetti metallizzati nelle tonalità oro rosa o rame sono ideali per chi desidera un trucco festivo e audace.