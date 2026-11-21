Il Corso di Laurea Triennale in Moda e Design Industriale (L-4) dell'Università Telematica San Raffaele Roma offre una formazione ibrida tra moda e design industriale, con accesso libero e focus sulle competenze digitali e sostenibili.

La moda e il design industriale non sono più mondi separati, ma intersecano le loro traiettorie creative nel nuovo scenario produttivo. Per rispondere a questa evoluzione, l’Università Telematica San Raffaele Roma propone un percorso formativo che integra queste due discipline sotto un’unica classe di laurea, la L-4. Si tratta di una soluzione pensata per chi cerca flessibilità senza rinunciare alla solidità accademica, erogata prevalentemente a distanza ma con momenti di presenza essenziali.

Struttura del corso e doppia anima progettuale

Il programma ha una durata di tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU. L’accesso è definito libero, pur mantenendo un filtro qualitativo attraverso un test iniziale non vincolante per l’immatricolazione. La vera peculiarità risiede nella suddivisione in due curricula specifici: uno orientato alla Moda e uno al Design. Questa biforcazione permette di armonizzare le materie di base con competenze applicative diversificate, fondamentali per l’inserimento lavorativo.

Il cuore della didattica ruota attorno alla cultura del progetto, intesa come strumento di innovazione strategica. Gli studenti imparano a ideare collezioni, progettare spazi espositivi e gestire la comunicazione del prodotto. Le attività formative si svolgono su una piattaforma dedicata, mentre gli insegnamenti laboratoriali richiedono la frequenza in presenza, garantendo quel contatto fisico indispensabile per la manipolazione dei materiali e la prototipazione.

Competenze trasversali e aree disciplinari

La preparazione non si limita all’estetica, ma abbraccia sei macro-aree che includono Discipline di Base (come matematica e storia dell’arte), Industrial Design e Progetto, e Architettura degli Interni. Particolare attenzione è rivolta alla Comunicazione, Video e Fotografia, linguaggi ormai imprescindibili per raccontare i progetti in un mercato saturo. Non mancano le Discipline Economiche per comprendere il brand management e quelle storiche-sociologiche per contestualizzare le tendenze.

Obiettivo finale è sviluppare tre competenze chiave: autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendimento continuo. Il laureato deve essere capace di dialogare con ingegneri, marketer e responsabili vendite, integrando metodi analogici e digitali. Viene promossa anche un’attenzione etica e sostenibile, rispondendo alle nuove istanze del settore luxury e industrial.

Sbocchi occupazionali e futuro professionale

Chi completa questo triennio può accedere direttamente al mondo del lavoro o proseguire verso Master di I livello e Lauree Magistrali. Gli sbocchi sono ampi: dalle maison agli atelier, fino alle agenzie di comunicazione e ai show room. Ruoli come il Retail Designer, il Visual Merchandiser o il Brand Strategist sono tra i più richiesti.

Per i diplomati di scuola secondaria superiore, il primo passo è verificare la propria preparazione iniziale entro il primo anno. In caso di lacune, vengono assegnati gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi), colmabili tramite video lezioni e forum online. Questo meccanismo assicura che ogni studente parta con basi solide, pronte per affrontare le sfide complesse e multidisciplinari del design contemporaneo, dove la tecnologia incontra la creatività artigianale.