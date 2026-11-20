Kate Middleton fa il suo trionfale ritorno pubblico accanto al principe William a Mumbai per gli Earthshot Prize, sfoggiando un beauty look sofisticato e un abito tradizionale.

La città di Mumbai ha fatto da cornice a uno dei momenti più significativi per la famiglia reale britannica nel 2026. Il principe William e Kate Middleton, principi di Galles, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione della sesta edizione dell’Earthshot Prize. Questo appuntamento rappresenta un traguardo importante per la coppia, segnando la prima visita ufficiale congiunta all’estero dopo un periodo di impegno personale legato alla salute della principessa.

L’evento, istituito dal principe William nel 2020, si conferma come una piattaforma globale per riconoscere le soluzioni innovative nella lotta al cambiamento climatico. La presenza dei reali non è stata solo simbolica: hanno interagito con la comunità locale, partecipato a iniziative sportive e condiviso la scena con celebrità internazionali, dimostrando come l’impegno ambientale possa unire culture diverse attraverso il linguaggio dello sport e della moda.

Il beauty look di Kate Middleton tra tradizione e glamour

Per l’occasione serale, Kate Middleton ha scelto un outfit che omaggia la cultura ospitante senza rinunciare alla sua eleganza distintiva. Ha indossato un anarkali rosso e verde su misura firmato da Mahima Mahajan, completato dalla parure Emerald Tassel appartenuta alla Regina Elisabetta. Questa scelta stilistica ha catturato l’attenzione dei fotografi presenti al Jio World Convention Centre.

Capelli semi-raccolti con onde scultoree

Sul fronte dell’acconciatura, la principessa ha optato per una variante sofisticata del suo semi-raccolto preferito. Le lunghezze sono state lavorate in onde definite e quasi scultoree, esaltando i riflessi dorati del castano. L’effetto visivo è stato reso ancora più scenografico dall’assenza di forcine in vista, creando un equilibrio perfetto tra romanticismo e rigore regale. La radice morbida con riga laterale ha aggiunto un tocco di naturalezza controllata.

Make-up con blush intenso e labbra corallo

Il trucco ha seguito le tendenze attuali con un’applicazione generosa di blush rosa-pescato sugli zigomi, tecnica nota come blush blindness ma adattata allo stile royal. Un dettaglio raro per la principessa è stato il colore delle labbra, un tono quasi corallo che ha riscaldato l’incarnato. Gli occhi erano definiti da sfumature antracite e mascara extra dark, conferendo profondità allo sguardo senza appesantirlo.

Attività pubbliche e messaggi ambientali a Mumbai

Prima della cerimonia, la coppia ha concentrato numerosi impegni in tre giorni. Hanno iniziato con una partita di gully cricket al Ballard Estate insieme alla leggenda Sachin Tendulkar, celebrando la passione condivisa per lo sport. Kate ha vestito pantaloni bianchi di Alexander McQueen e una giacca verde pallido di Veronica Beard, mostrando un lato casual e accessibile.

Un momento curioso e divertente ha visto il principe William alla guida di un ape car elettrico lungo il lungomare, con Kate seduta sul retro. Al termine del giro, William ha scherzato affermando: «Non mi sono schiantato, è tutto a posto». Questa esperienza informale ha mostrato la complicità della coppia anche fuori dai protocolli rigidi.

Il discorso del principe William sulla crescita sostenibile

Durante l’Impact Assembly, William ha tenuto un discorso incentrato sull’ottimismo. Ha sottolineato come alle economie emergenti vengano spesso presentate false scelte tra crescita economica e protezione ambientale. Secondo il principe, l’India offre un quadro diverso, pieno di possibilità dove prosperità e tutela della natura possono coesistere. Ha elogiato la Generation Earthshot, giovani che trasformano l’ottimismo in azione concreta.

Anche Kate ha avuto un ruolo attivo, salendo sul palco per consegnare il premio da un milione di sterline nella categoria «Protect and Restore Our Nature» al Bhutan. Le sue parole hanno ricordato come la Natura possa avere proprietà curative, un messaggio potente dato il contesto personale recente della coppia.

Ospiti d’eccezione e intrattenimento musicale

La serata ha attirato circa 5.000 invitati ed è stata trasmessa su Prime Video. Tra gli ospiti, l’attore Rami Malek ha presentato alcuni vincitori e ha parlato con affetto dei principi, descrivendo William come «un ragazzo normale» profondamente impegnato. Malek ha anche espresso entusiasmo per Robert Pattinson nel futuro ruolo di James Bond.

I Take That hanno esibito per la prima volta in India, portando brani come The Greatest Day. Gary Barlow ha ricordato l’interesse storico della famiglia reale per l’ambiente, collegando l’impegno attuale di William alla sensibilità già mostrata da re Carlo III negli anni Settanta. La musica ha accompagnato i momenti finali della celebrazione, chiudendo un viaggio che ha mescolato protocollo, emozione e speranza per il futuro del pianeta.