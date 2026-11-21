Una selezione di calzature Crocs e capi Canadian per chi ama il fashion, con prezzi da 18,01 € a 44,90 €.

La sezione regali per uomo di questa pagina raccoglie idee per chi ama il fashion. L’elenco mostra prodotti unisex di due marchi, Crocs e Canadian, divisi tra calzature, accessori e abbigliamento.

I prodotti Crocs e le calzature

Tra le calzature compaiono i modelli Crocs Flip Unisex, indicati a partire da 18,01 € con prezzo pieno di 27,70 €, e Crocs Slide Unisex, da 22,04 € invece di 33,90 €. Nella stessa selezione ci sono anche la Crocband Flip U, da 27,93 € rispetto a 39,90 €, e la Bayaband Slide Unisex, da 29,19 € rispetto a 44,90 €. I prezzi con la dicitura “da” indicano il valore più basso disponibile, mentre il secondo importo è quello di listino.

Cappelli, berretti e bucket Canadian

Il marchio Canadian propone un bucket impermeabile unisex a 35,00 €, più cappelli e berretti. Il cappello unisex e il cappello seamless unisex costano entrambi 39,00 €, come il berretto uomo. Lo ski beanie con pompon è al prezzo di 25,00 € ed è presente più volte nell’elenco.

La pagina include filtri per chi ama correre, chi ama viaggiare, chi ama il trekking e chi ama il fashion, oltre ai filtri per marchio, categoria e genere. I risultati si estendono su cinque pagine. Le offerte e i prezzi qui riportati possono cambiare, quindi conviene verificarli al momento dell’acquisto.